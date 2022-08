La cantante Lady Gaga fue golpeada en pleno rostro por un peluche del conocido Dr. Simi durante un concierto en Canadá el pasado fin de semana. El juguete fue lanzado desde la zona del público por un fanático mexicano.

Mientras la artista estadounidense presentaba su canción Hold My Hand, usada en la recién estrena película Top Gun: Maverick, el Dr. Simi impactó directo en la cara de Gaga.

Pese al sorpresivo encuentro con el peluche, la intérprete de Bad Romance se mantuvo profesional en el escenario y continuo con el concierto. Al parecer, el supuesto “escudo invisible” que protegía a la artista estadounidense no funcionó del todo en su presentación.

how do some fans think this is okay… this is so dangerous and sad. 🙁 pic.twitter.com/CnmOP88yOF

— jo🌈🎀🥰✨haus labs heaux (@jomaticaaa) August 7, 2022