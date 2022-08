No cabe duda que la batalla más grande que Olivia Newton-John dio en vida fue contra el cáncer, enfermedad que le fue detectada en tres ocasiones (1992, 2012 y 2017). Fue por eso que la cantante presidía varias organizaciones que buscaban concientizar sobre esta enfermedad.

Uno de los registros más conmovedores que dejó en el último tiempo fue respecto a su lucha contra esto, dejando en claro que siempre se enfocó en el presente.

“Tuve una increíble carrera, pero me enfoco en vivir en el presente, no suelo pensar mucho en el pasado, sobre todo cuando se recuerda a Sandy (Grease), y en el futuro pasará lo que tenga que pasar, pero ahora estoy aquí y disfruto cada minuto”, expuso en la oportunidad.

Olivia Newton John y el trabajo contra el cáncer

En una de sus últimas entrevistas contó sobre su apoyo en fundaciones que combaten el cáncer y reveló que se encontraba auspiciando a científicos que hacen estudios con cannabis sativa.

En ese entonces la cantante aseguró que esta hierva natural le había ayudado a aliviar parte de su dolor causado por la enfermedad.

“Quería ayudar a otras personas porque he estado allí y no quiero que otras personas tengan que pasar por lo que yo he pasado. Sé que eso es posible y es lo que me inspira”, comentó.

A través de un comunicado su familia también se refirió a esta labor que cumplió Newton John durante sus últimos años.

“Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria”,