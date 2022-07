Fue durante el concierto de Ricardo Montaner en Chile el sábado pasado, que el cantante se topó con Claudio Olate, actor que lo interpretó en el programa de imitaciones Mi nombre es. Al escucharlo cantar Montaner quedó en shock.

Su doble terminó cantando para el público del Movistar Arena, dejando al artista sin palabras. Olate comentó la experiencia en conversación con Radio ADN y señaló que “fue una locura”.

El encuentro se dio durante una sección del concierto en el que el cantante escoge a una pareja del público para cantarles un éxito romántico. Así fue como dio con Olate y su pareja, quien se apresuró a contarle al cantante que su acompañante lo personificaba.

Tras esta confesión, Claudio Olate tuvo la oportunidad de cantar una canción para el público. “Pasa su asistente con el micrófono y mi novia empezó a aletear para que nosotros contáramos nuestra historia de amor. Y la gente me empezó a reconocer”, cuenta.

La multitud al darse cuenta insistió en que el actor demostrara su talento. “Y empecé a conversar y el público empezó ‘que cante, que cante’. Y Montaner, como siempre está atento a improvisar, preguntó y mi novia le dijo que yo era su doble en Chile”, añadió.

Así, el actor comenzó a cantar el éxito de Montaner Me va a extrañar. “Me miraba con los ojos abiertos, como impresionado. Él hizo ese juego como que él no era ya parte del show, como que yo me robé el espectáculo. A mí me dio risa, me puse a llorar. Fue una locura”, dijo.

Mientras cantaba, Ricardo Montaner hacía cómicos gestos que daban a entender que Olate se había robado el espectáculo. “Lo impresionante de todo es que él nunca pensó que iba a pasar. Y yo tampoco pensé que esto podía suceder, esta es como la tercera o cuarta vez que voy a verlo”.

La emoción incluso le ganó al actor, que a pesar de las lágrimas hizo su mejor esfuerzo. “Me puse a llorar, no podía cantar y después él pidió un aplauso para mí, que lo hacía con mucho respeto. Ya con ese momento que él me regaló quedé satisfecho. Fue muy emocionante, fue un sueño muy bonito”, agradeció.

Tras el inolvidable momento Montaner aclaró en el mismo concierto que la participación de Olate no estaba planificada. “Ojalá la gente sepa lo espontáneo que fue esto, no tenía ni la más mínima de idea de la sorpresa con la que yo me iba a encontrar”, dijo en el registro que el mismo Olate compartió en su cuenta de Instamgram.