El actor y comediante estadounidense Pete Davidson, actual pareja de Kim Kardashian, se abordará el 23 de marzo en un corto viaje espacial con la compañía Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos.

A través de un comunicado, Blue Origin confirmó que Davidson será el único tripulante que no pagará por su billete y que formará parte de la cuarta misión espacial de la empresa en la que participan humanos.

Al viaje se suman los empresarios Marty Allen, Marc y Sharon Hagle, el profesor Jim Kitchen y George Nield, presidente de la compañía Commercial Space Technologies.

#NewShepard mission #NS20 will include Marty Allen, @NBCSNL’s Pete Davidson, @SharonHagle, Marc Hagle, @JimKitchen, and @DrGeorgeNield. Liftoff on March 23 is targeted for 8:30 am CDT / 13:30 UTC from Launch Site One. Read more 🚀: https://t.co/z8jXdnA9n4 pic.twitter.com/a2zIdCf2Mt

— Blue Origin (@blueorigin) March 14, 2022