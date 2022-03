Tras salir a la luz una nueva canción del puertorriqueño Residente donde realiza una dura crítica a su par colombiano J Balvin, el tema se tomó las redes sociales e incluso algunos famosos se pronunciaron al respecto. Entre estos se encuentran Maluma y Alejandro Sanz

Recordemos que René Pérez, alias Residente, publicó la grabación “Music Sessions #49” junto a Bizarrap, donde recita fuertes versos contra José Osorio Balvín -nombre real de J Balvin- acusándolo de ser falso, sin valores y racista, entre otras cosas.

“Eres mas falso que un hot dog sin ketchup ni pan”, “no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad por que se le olvida”, “Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello”, “Lo peor de todo y lo más grave, es que este pendejo es racista y no lo sabe”, son sólo algunas de las incendiarias frases de la composición.

Ante el revuelo causado, el cantante Maluma decidió pronunciarse respecto a la polémica que afecta a su compatriota con una imagen donde aparecen ambos intérpretes junto a la palabra “paz”.

Esto último, desató una ola de bromas en redes sociales, donde muchos usuarios se burlaron de su acción.

Asimismo, otros indicaron que quizás podría transformarse en la próxima “víctima” de Residente.

Todos tranquilos, Maluma ya solucionó todo el problema entre Residente y J Balvin pic.twitter.com/M3oicPsngC — El Bad 🏀ᵏ ᵒˢ (@bad_influence02) March 3, 2022

De hecho maluma ya lo solucionó pic.twitter.com/F6jbPe6tWx — PacoRM💀|Mc Memes🇲🇽|Antonysmo🇧🇷 (@McMantiko01) March 6, 2022

Maluma intentando recordar si se ha portado mal con Residente alguna vez: pic.twitter.com/OXLvFH4y8z — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) March 4, 2022

Residente destroza a J Balvin

Maluma: pic.twitter.com/b2rSwFgSos — Brown Jenkin (@Brown_Jenkin195) March 4, 2022

Maluma pidiéndole a Dios que Residente no lo voltee a ver, porque también le tocan vergazos. pic.twitter.com/aLUHOXW99y — GABINO BARRERA (@SociopataLey) March 4, 2022

Para mi, el que debería ir a mediar entre Rusia y Ucrania es Maluma pic.twitter.com/tZPJIYTpz5 — El Sir 🌱 (@Sir_Mathius) March 4, 2022

Maluma siendo la ONU pic.twitter.com/CyeLkiwH3z — Juan (@Urbannjuan) March 4, 2022

Sabes que es pelea de inválidos cuando hay gente como Maluma, Camilo o el anciano de Ricardo Montaner en la discusión 🤣 🤣

Que Residente está resentido si, pero mentiras no dijo. pic.twitter.com/7dDPu15RvX — SeleneFarías 🌜 (@SeleTheBunny) March 4, 2022

Alejandro Sanz: “Acabo de ver un asesinato”

Otro que se refirió al asunto fue el cantante español Alejandro Sanz, quien en tono más irónico tildó la situación de “un asesinato”.

“Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, indicó en Twitter.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

Tras el tweet de Sanz, usuarios recordaron que el español fue compañero de J Balvin en el programa The Voice México en 2016, donde tuvieron un pequeño cruce, en supuesto tono de broma, en pantalla.

En la ocasión, el público coreó parte de la canción “Corazón partío” y Sanz sólo tarareó el tema. Ante esto, el reggaetonero le preguntó: “¿No vino el que canta por ti?”.

Pero el español no se quedó atrás. “Parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito. Tú, como ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie que cante por ti”, sentenció.

Tu también lo ayudaste 😉 pic.twitter.com/8BQ6nHqP4i — Álvaro Palacios (@alvaroentw) March 3, 2022

Ricardo Montaner también opina de la polémica entre Residente y J Balvin

Recordemos que otro de los que se pronunció respecto a la polémica entre Residente y J Balvin, fue el cantante Ricardo Montaner, quien tildó la situación de “un acto despiadado”.

“He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, comentó en su cuenta en Twitter.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores. Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”, añadió.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, añadió Ricardo Montaner.

En el tercer tweet del “hilo”, el cantante optó por la métrica poética: “Algún día entenderán, / que no era necesario, / haberse batido a duelo, / haberse acribillado. / Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”, escribió. “Dense un abrazo queridos… No hace falta tanto frío… Los quiero. Ricardo”, finalizó.