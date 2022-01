El futbolista Arturo Vidal y la periodista Cecilia Gutiérrez, tuvieron un encuentro en Instagram, debido a un video que el deportista compartió en TikTok donde aparece su ex-esposa María Teresa Matus, aunque luego lo borró, después la comunicadora lo re-subió .

Esto sucedió el pasado sábado, cuando Gutiérrez estaba en una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram y sus seguidores le pidieron evidencia del video, donde se ve a Matus bailando junto a Vidal.

Si bien el registro se eliminó rápidamente un usuario lo descargó y se lo envío a la periodista, posteriormente ella procedió a compartirlo en sus historias de Instagram.

En ese momento fue cuando el seleccionado nacional arremetió en contra de Cecilia Gutiérrez e incluso la tildó de “mentirosa”.

Reacción de Arturo Vidal

El futbolista compartió un mensaje donde etiquetó a la periodista, también a través de sus historias de IG, y comenzó diciendo:

“Qué pena que la gente no evolucione y tenga la mente tan cochina. Todo el mundo sabe la buena relación que tengo con la mamá de mis hijos y ese video que subió esta mala leche que vive tirando mier… Es solo una imitación de baile de una tiktoker que no voy a nombrar”.

“Oiga señora Cecilia, si no evolucionas, no es mi problema, si ves con malos ojos la buena relación entre unos ex, es porque tienes la cabeza llena de caca y tú corazón más“, siguió indicando.

“Señora de las mentiras ahora tienes tu minuto de fama”, concluyó.

Respuesta de Gutiérrez

A esto la periodista contestó, “perdón, pero ¿en qué parte del video que subí está la interpretación negativa o insinuación de algo?”.

“Me preguntaron por el video que él mismo grabó y luego bajó. Yo lo publiqué sin ningún texto. Parece que el propio señor Arturo le dio una connotación negativa”, añadió.

“El mismo que desmintió con una publicación y que después reconoció que tuvo una relación con Daniela Durán, y que está acostumbrado a echarle la culpa al resto de sus cosas. Ojalá aprenda a hacerse cargo de sus errores”, finalizó.