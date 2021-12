En 2021 estas celebridades no sólo han lidiado con la crisis sanitaria, sino que además con una gran responsabilidad: ser padres en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Éstas son las historias de 8 famosos que durante estos 12 meses dieron la bienvenida a sus "bebés pandémicos".

Este 2021 que está próximo a acabarse nos dejó noticias e historias de todo tipo: desde aquellas sobre el avance del coronavirus en todas las naciones, pasando por las históricas elecciones presidenciales en Chile, hasta aquellas relacionadas con la bienvenida de nuevos bebés a este mundo.

Ese fue el caso de una serie de celebridades anglosajonas, quienes a lo largo de este año se convirtieron en madres y padres por primera vez, o bien, que agrandaron sus familias en medio de una pandemia mundial.

Desde la cantante Cardi B hasta la actriz Emily VanCamp, pasando por Scarlett Johansson y Meghan Trainor, muchas de estas celebridades compartieron emotivos momentos con sus seguidores tras dar a luz a sus retoños.

A continuación, te compartimos el listado de 8 famosos que tuvieron a sus “bebés pandémicos” este 2021.

1. Troian Bellisario y Patrick J. Adams

La actriz de Pretty Little Liars (2010 – 2017) y el actor de Suits (2011 – 2019) tuvieron a su primera hija, Aurora, en octubre de 2018 y poco menos de tres años después, el 15 de mayo de 2021, dieron a luz a su segunda hija, Elliot Rowena. Sin embargo, su historia dio que hablar a nivel mundial por la inusual forma en que llegó al mundo.

Según revelaron ambas celebridades en un podcast, la bebé nació en el auto de la pareja en medio del estacionamiento del Centro Médico Cedars-Sinai, donde tendrían a la menor.

Como no alcanzaron a ingresar a la actriz, Elliot vio el mundo por primera vez desde el asiento del vehículo de sus padres. Sin duda, una historia que dará qué hablar durante toda su vida.

2. Scarlett Johansson

La actriz de Marvel y su marido, el comediante de Saturday Night Live (SNL) Colin Jost, recibieron a su primer hijo juntos, un niño llamado Cosmo, en agosto de 2021. Desde entonces, han mantenido un bajo perfil con respecto a su bebé.

Cabe recordar, que Johansson también es madre de Rose, de 7 años, producto de su anterior matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac, con quien estuvo casada entre 2014 y 2017.

3. Emily VanCamp y Josh Bowman

Los actores, quienes se conocieron mientras protagonizaban la serie Revenge (2011 – 2015), recibieron a su primera hija juntos, Iris, en agosto de 2021.

“Nuestros corazones están llenos”, señaló la artista en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con una tierna foto de la mano de su hija e instantáneas de su embarazo.

4. Marie Kondo

La llamada “Reina de la Organización” y su marido, Takumi Kawahara, tuvieron a su tercer hijo en abril de este año.

El menor se sumó a la familia compuesta por ambos y sus dos hijas mayores, Satsuki (2015) y Miko (2016).

5. Cardi B y Offset

La pareja de raperos dio a luz a su primera hija, Kulture Kiari Cephus, el 10 de julio de 2018. No obstante, tres años después la familia se agrandó con la llegada de su segundo hijo en conjunto, a quien recibieron en septiembre de este año.

Cabe destacar que éste es el quinto hijo para Offset, quien tiene tres hios de relaciones anteriores a la que entabló con la cantante detrás de hits como “I Like It”.

6. Mandy Moore

La actriz de la exitosa serie This Is Us dio a luz a su primer hijo, August, el 20 de febrero de 2021.

El bebé es fruto de su matrimonio con el musico Taylor Goldsmith, con quien contrajo matrimonio en 2018.

7. Meghan Trainor y Daryl Sabara

La cantante Meghan Trainor y su marido, el actor Daryl Sabara -recordado por protagonizar la saga de filmes infantiles Mini Espías-, recibieron a su primer hijo el 8 de febrero de este año.

Tras el nacimiento del pequeño Riley, la intérprete de All About That Bass anunció la noticia en su cuenta de Instagram, agregando que el menor era su “mejor regalo del Día de los Enamorados”.

8. Usher

Pero si de bebés pandémicos se trata, sin duda el premio mayor se lo lleva el cantante Usher, quien tuvo a sus dos hijos menores en medio de la crisis sanitaria.

El intérprete y su pareja, Jenn Goicoechea, tuvieron a la pequeña Sovereign el 25 de septiembre de 2020. No obstante, sólo meses después, ambos volvieron a vivir la “dulce espera”.

Un año después, el 29 de septiembre, Usher y Jenn dieron la bienvenida a su segunda hija en común, Sire, quien vino a completar la familia.

Cabe señalar que el artista es padre de otros dos hijos, Usher V (2007) y Naviyd Ely (2008), producto de su matrimonio con Tameka Foster.