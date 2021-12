La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se lució tocando el piano en un concierto navideño.

Tal como se puede apreciar en las redes sociales de la pareja real, Middleton acompañó al cantante Tom Walker en una interpretación del tema For Those Who Can’t Be Here.

La presentación se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre al interior de la Abadía de Westminster. No obstante, recién hoy se dio a conocer el video completo.

Cabe señalar que en la interpretación, en la que Middleton lució un elegante vestido rojo, estuvo presente el Príncipe William. La performance se enmarcó en el evento llamado “Royal Carols: Together At Christmas”, el cual fue organizado por la propia Middleton.

En tanto, en la publicación de la cuenta de Instagram de los duques de Cambridge el músico inglés respondió con un mensaje de agradecimiento.

“Esta es sin duda una de las mejores experiencias de mi vida, ¡no puedo agradecer lo suficiente a los duques por ser parte de esta actuación y elegir mi canción para mostrar su increíble talento al mundo!”, escribió.

“Esta actuación está dedicada a aquellos que no pueden estar aquí esta Navidad, incluido mi abuelo. No le gustaba mucho ninguna música hecha después de 1980, pero definitivamente se habría estado jactando de esto con sus amigos en el pub”, añadió.