El antes y después de la princesa Leonor, es notorio.

De la niñez de la primogénita de Letizia y Felipe, solo quedan rasgos mínimos. La adolescencia la llevó a estar aún más al acecho de los reflectores y las cámaras, sumando un ingrediente a sus actuales y futuras responsabilidades.

La prensa española es la más entusiasta a la hora de mostrarlo, pero la Casa Real Española también se ha encargado de registrar un paso a paso de la princesa de Asturias, quien no parece indispuesta al ojo público. Desde muy pequeña, el desplante y carisma hace recordar al de su padre, el rey Felipe, aunque la cercanía con su madre también es fuertemente notoria.

Los medios españoles aprovecharon la entrega de los premios Princesa de Asturias de este 2021, para aludir la etapa física y sus cambios en la futura reina española.

Leonor compareció al lado de sus padres y hermana, la infanta Sofía, cuya corona es llevar el nombre de la reina madre (su abuela) y es la segunda en la línea de sucesión. Su altura es notoria, inversa a su edad: 14 años.

Pero el foco de atención sigue siendo Leonor, quien estuvo de vacaciones en Gales y debió regresar a España para cubrir los compromisos que su edad (17 años) ahora le permite, entre estos, pronunciar el discurso en la entrega de los premios que llevan su nombre. La niña de los ojos del rey, su sucesora, luce en todo su esplendor.

El novio de Leonor, que supuestamente enfureció a Letizia

Cercana a cumplir sus 15 años, la prensa rosa (tornada muchas veces a roja), se dio a la tarea de publicar el noviazgo de una adolescente que no pasa desapercibida, y con ella, tampoco todas sus relaciones personales.

Fue la revista Caras la que difundió la información en junio de 2020, asegurando que se trataba de un joven, compañero de estudios de la primogénita en la familia real española.

El citado medio, ofreció una fotografía familiar para titular con “Descubren que la princesa Leonor de España tiene novio”.

No obstante, en la imagen ofrecen un pie de foto en el que se refieren a la infanta Sofía, aludiendo rivalidad: “Los reyes de España y las diferencias entre sus hijas: Leonor rumbo al trono y Sofía, celosa”.

Había más para “cotillear” con la familia real en mención. El enamoramiento de la futura reina española, según dicha revista, llevó a la reina consorte, Letizia, a “poner el grito en el cielo” debido al supuesto noviazgo de su hija.

Según la publicación, la madre le recordó que no era edad ni momento de tener novio. La princesa de Asturias, en cambio, habría contraatacado el reto con una dosis de rebeldía, tan característica y normal en etapa adolescente, en la que psicólogos y psicólogas, como la argentina Arminda Aberastury, sostienen que la juventud exigen vivir un amor con libertad, pese a que, cognitivamente, no está preparada para recibirla en su totalidad.

El sujeto de la discordia, el novio, fue identificado por la prensa española únicamente como un joven que procede de una de las familias más acaudaladas de Madrid. Un buen partido, como dirían en cúpulas sociales elevadas, algo que a Letizia no le habría importado, según la reacción que le han adjudicado.

Cabe destacar que los tabloides españoles se han dado a la tarea de liar a la princesa Leonor con cuanto joven les pueda parecer un partido y futuro esposo. Entre los mencionados, figuran el principe Christian de Dinamarca, el heredero al trono en Marruecos, Moulay Hassan y, por supuesto, el desconocido joven del prestigiado colegio Santa María de los Rosales.

Si Leonor tuviera un hermano, no sería reina

Mucho se ha discutido de la futura responsabilidad que le ha sido conferida a la primogénita de Felipe y Letizia.

No obstante, detrás de su realidad, hay una serie de situaciones desconocidas fuera de España, donde la ley quebranta la igualdad que sugieren los textos de las cartas magnas alrededor del mundo.

Si los reyes españoles tuvieran un primogénito, el varón se colocaría a la cabeza de la línea de sucesión, dejando a su mencionada hermana en el siguiente escalón y a la infanta Sofía, como tercera opción. Eso dice el párrafo —artículo 57.1, Título II de la Constitución—.

El medio español El Mundo, desmenuzó las posibilidades constitucionales, las cuales ya no sugieren una urgencia de cambio, debido los nacimientos de dos hijas en el matrimonio real local.

Para el referido medio, dicha reforma no está entre las prioridades en la madre patria y citan a juristas que saben lo que pasaría de nacer un varón en la familia real.

“No existe ese carácter retroactivo. Si Letizia tuviese un hijo sin que la Constitución se haya reformado, sería el sucesor. De lo contrario, también la infanta Elena podría reclamar sus derechos sobre Felipe”.

Y es que, otros expertos en derecho constitucional aseguraron que, efectuándose enmiendas con relación a la línea de sucesión y al sexo de los sucesores, dichos cambios no afectarían la posición de Leonor para acceder a la corona. No es así, según sus similares en desacuerdo.

España no ha seguido los pasos de otras monarquías inclusivas. El informe de El Mundo fue crítico al respecto:

“España es la única monarquía parlamentaria europea, junto con Mónaco y Liechtenstein, que sigue discriminando a la mujer en la línea sucesoria, algo que no ocurre en Holanda, Bélgica, Suecia o Noruega. También Reino Unido se apresuró a salir de la ‘lista negra’ tras conocerse que los Duques de Cambridge esperaban a su primer hijo. Tras casi 300 años de discriminación se pusieron a trabajar para actualizar (y cambiar) antiguas reglas de sucesión, entre ellas la Ley de Instauración de 1701, que establecía que la primogénita de un monarca no puede heredar si tiene un hermano más joven“.

Leonor, descansa en el hecho de que no tiene un hermano que le arrebate el puesto en la línea de sucesión. Sin embargo, saber a ciencia cierta qué tanto podría afectarle o no, es hasta utópico, luego de series como The Crown, en Netflix, mostrando el desgaste emocional que confiere la investidura real vs las verdaderas aspiraciones de los involucrados.