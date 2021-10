Momentos complicados vivió este miércoles el juez de America’s Got Talent Howie Mandel (65), luego de acudir a un Starbucks en Woodland Hills, en Los Ángeles, donde terminó en el suelo tras desmayarse. La celebridad debió ser trasladada hasta un recinto asistencial.

La información llegó desde el portal norteamericano de espectáculos TMZ, quienes señalaron que el hombre, conocido por su rol en el programa de talentos, estaba acompañado de su esposa Terry y unos amigos.

Fue entonces que, tras salir del local, cayó repentinamente ante la sorpresa de las personas que también se encontraban en el recinto.

Los acompañantes de Mandel lo habrían acomodado en una banca y, según los reportes, pidieron ayuda a personal médico, quienes decidieron llevarlo de urgencia a un hospital en Tarzana, distrito de Los Ángeles.

Una fotografía obtenida por el portal daría cuenta de que el hombre se habría logrado sentar mientras era atendido.

Luego de hacerse pública la información, y debido a la preocupación de los fanáticos, la celebridad decidió entregar detalles de lo ocurrido a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Estoy en casa y estoy mejor”, escribió al comienzo. “Estaba deshidratado y tenía bajo nivel de azúcar en sangre”, explicó.

“Agradezco a los excelentes médicos y enfermeras que me cuidaron tan bien. Gracias a todos los que se acercaron, ¡pero estoy bien!”, cerró.

— Howie Mandel (@howiemandel) October 14, 2021