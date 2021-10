Britney Spears utilizó sus redes sociales para compartir junto a sus seguidores una desinhibida sesión fotográfica a sólo un día de que su padre dejara de ser su tutor legal.

Se trata de una serie de imágenes en las que podemos ver a la artista totalmente desnuda disfrutando en una casa junto a la playa.

En otras fotografías la intérprete de recordados hits como Oops!… I Did It Again posa en topless en la orilla del mar.

“Jugar en el Pacífico nunca lastimó a nadie”, escribió la cantante en la publicación.

Rápidamente las postales se viralizaron en Instagram, sumando más de 600 mil “me gusta” en poco más de treinta minutos.

“Hermosa”, “Mujer valiente” y “Te ves mejor que nunca”, son algunas de las loas que ha recibido Britney en su publicación.

Eso sí, pese a que la mayoría de sus fans la felicitaron por atreverse a subir este tipo de imágenes, también hubo quienes mostraron cierta preocupación.

“¡Me pregunto cómo se sentirán sus hijos al respecto!”, “Eres madre de dos niños… yo sólo digo” y “Esto es demasiado”, indicaron algunos de sus seguidores.

Recordemos que el miércoles el padre de Britney Spears fue removido de la tutela judicial con la cual controlaba la vida de su hija desde hacía 13 años.

La suspensión de Jamie Spears tiene efecto inmediato, y será reemplazado con un tutor provisional “en el mejor interés” de Britney Spears, dijo la jueza Brenda Penny de Los Ángeles, California.

“El señor Spears debe entregar todos sus activos y poderes como tutor”, indicó Penny.