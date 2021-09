Durante esta semana se dio a conocer el fallecimiento del actor Willie Garson a sus 57 años, tras perder la lucha contra un cáncer de páncreas, que mantuvo en silencio por varios años.

Uno de sus roles más importantes fue en la serie Sex and The City, donde interpretó a Stanford Blatch, un socialité homosexual que era mejor amigo de Carrie Bradshaw.

Garson había tenido apariciones en otras producciones, como White collar, CSI: Miami, Star Trek: Voyager y Los Hechiceros de Waverly Place, todas en Estados Unidos.

Pese a su enfermedad, en julio pasado participó en las grabaciones de And just like that, el nuevo spin off que prepara HBO MAX de Sex and the City.

Y fue justamente su compañera de elenco y amiga por casi 30 años, la actriz Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), quien le dedicó un sentido y emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotografías del recuerdo.

“Ha sido insoportable. A veces, el silencio es una declaración. De la gravedad. La angustia. La magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años. Una verdadera amistad que permitió secretos, aventuras, una familia profesional compartida”, comenzó diciendo la actriz.

“Verdad, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas nocturnas, una devoción mutua a la paternidad y todas las angustias y alegrías que acompañan, triunfos, decepciones, miedo, rabia. y años pasados ​​en sets (especialmente el apartamento de Carrie) y riendo hasta altas horas de la noche como Stanford y Carrie y Willie y SJ. Willie, extrañaré todo de ti. Y reproducir nuestros últimos momentos juntos”, continuó en su publicación.

“Mi amor y mi más sentido pésame y condolencias para ti querido Nathen. Eras y eres la luz de la vida de Willie y su mayor logro fue ser tu papá”, finalizó.

Parker, compartió pantalla durante seis temporadas en la serie Sex and the City con Garson, cuya relación de amistad traspasó la pantalla.