El reconocido rapero y compositor estadounidense Don Toliver, fue acusado de abuso sexual por una mujer quien dio su testimonio a través de su cuenta de Instagram. Según describió la afectada, el hecho habría ocurrido en 2019.

Si bien hasta el momento se desconocen en profundidad los hechos como dónde y en qué contexto ocurrió, la mujer quien se identifica en sus redes sociales como caniba5_ comenzó su relato a través de historias de Instagram diciendo: “Don Toliver me violó en 2019. Y nunca le he dicho nada a nadie en público hasta ahora. No me importa, es una persona muy irrespetuosa y jodida”.

“Si escuchas su música, por favor no seas mi amigo. Solo déjame en paz , bloquéame y vete. Me lo he guardado para mí y me ha causado tanto trauma y dolor que no puedo describir. Mi corazón ha estado tratando de curarse durante tanto tiempo”, continuó diciendo la joven.

El rapero actualmente mantiene una relación con la también cantante Kali Uchis, a quien esta joven también emplazó en otra publicación diciéndole que “estás saliendo con mi violador. Por favor, amaba tu música, pero ahora me duele el corazón porque estás con mi abusador”.

Su historia generó una serie de reacciones en redes sociales, donde diversos usuarios y fanáticos del cantante respondieron sorprendidos al hecho. Por su parte, Don Toliver aún no ha respondido nada al respecto.