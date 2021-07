Con el capítulo especial de la serie Friends, muchas cosas salieron a la luz, que durante la emisión de la popular sitcom no se notaron.

Uno de ellas afecta directamente a la actriz Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller, la hermana de Ross que se dedicaba a la repostería.

El personaje fue en varias veces aplaudido, aunque para Cox no existió un reconocimiento “oficial”, debido a que fue la única protagonista en no ganar un Emmy, premio que reconoce el trabajo de producciones para televisión.

Durante una conversación con el programa de radio SiriusXM, la actriz confesó que “siempre hirió mis sentimientos. Cuando todos fueron nominados menos yo, definitivamente hirió mis sentimientos. Estaba feliz por todos, y luego cuando acabó siendo “Oh, ¿soy la única?”.

Tanto Lisa Kudrow como Jennifer Aniston, Phoebe y Rachel respectivamente, fueron galardonadas con dicho premio, mientras que Matt LeBlanc (Joey) fue nominado en tres ocasiones, y David Schwimmer (Ross) y Matthew Perry (Chandler), fueron candidatos una vez.

“Quería que ganasen. Nunca quise quitarle mérito a nadie. Simplemente a veces quería que me incluyesen“, confesó Cox.

No obstante, reconoció que su nominación al Globo de Oro por su trabajo en Cougar Town, “hizo que me sintiera bien (…) me quitó un poco la espina clavada”.

Friends: The Reunion, en tanto, fue un regreso esperado por las fanáticos de la serie, el cual puede ser visto a través de la plataforma HBO Max, la cual arribó a nuestro país esta semana.