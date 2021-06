La cantante nacional Denise Rosenthal está pasando por uno de sus mejor momentos artísticos. Y es que no sólo musicalmente ha acumulado éxitos, sino que también está próxima a lanzar una colección de maquillaje junto a la multinacional MAC Cosmetics.

Incluso, hace unos días posteó a través de su cuenta de Instagram un gran logro: fue publicitada en Times Square, uno de los lugares con más afluencia del mundo, donde la cantante expresó su felicidad y agradecimiento.

Durante esta semana, Denise estrenó una nueva canción junto al argentino Luciano Pereyra titulada “Como siempre”, la que ya tiene más de 200 mil visualizaciones.

Además del single, se encuentra disponible el videoclip, donde ambos artista lucen antiguos atuendos en medio de un bosque, como si fuera un cuento de hadas.



Por todo lo anterior, es que Rosenthal agradeció a todos sus seguidores y fanáticos por el apoyo que ha recibido y por “permitirle seguir soñando”.

“La música sana. La música me da refugio, me da esperanza. He encontrado la forma de fluir, pese a mis autoexigencias e inconformismos. Permitiéndome ser libre de juicios, creando y disfrutando lo que se gesta con amor en mi espíritu”, comenzó diciendo la cantante.

“Mis angelitos me guían, mis sombras, mis dualidades. Me acompañan. Y luego de toda tormenta y complejidad en mi vida, componer me permite generar un lenguaje y comunicarme de la manera más honesta posible, no sólo con el mundo, si no, conmigo misma”, continuó.

“Gracias a todos quienes han escuchado mi álbum, quienes me han acompañado en mis procesos, quienes han confiado en mí, quienes han cobijado mis triunfos y mis fracasos, en mis vaivenes y en mis determinaciones. Gracias de verdad, por permitirme seguir soñando“, fueron las palabras de la cantante acompañada de una fotografía de ella.

La publicación recibió más de 40 mil ‘likes’ y obtuvo comentarios de otras personalidades del espectáculo nacional como Augusto Shuster, Di Mondo, entre otros.