#FreeBritney, ese es el hashtag con el cual diversas personas en el mundo, incluyendo a estrellas del espectáculo, han estado apoyando a Britney Spears.

Recordemos que la cantante acudió a la justicia para obtener la emancipación de su padre luego de pasar 13 años bajo su custodia, quien tomaba todas las decisiones, incluyendo las que involucran temas de maternidad de Spears.

El testimonio de Britney sobre cómo toda su vida había sido una mentira y estaba muy lejos de una realidad perfecta, conmovió a varios artistas quienes usaron sus redes sociales para apoyar a la cantante.

Uno de ellos fue el mismo Justin Timberlake, expareja de Spears quien dijo a través de su cuenta de Twitter que “independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado… lo que le está ocurriendo no está bien. Ninguna mujer debería tener restricciones para tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.

Algunas de las celebridades que también reaccionaron apoyando a Britney son Mariah Carey, Helsey y la actriz Sarah Jessica Parker.

Por su parte, la cantante Helsey dijo a través de su cuenta de Twitter que “Bendiciones para Britney. Espero de todo corazón que se le conceda la libertad de este sistema abusivo. Ella se lo merece más que nada. Admiro su coraje al hablar por sí misma hoy”.

Bless Britney and I hope with my whole heart she is awarded freedom from this abusive system. She deserves it more than anything. I admire her courage speaking up for herself today.

— h (@halsey) June 23, 2021