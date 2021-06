El actor Mark Hamill celebró a través de su cuenta de Twitter que su compañera de elenco y hermana ficticia, Carrie Fisher, recibirá su estrella en el legendario Paseo de la Fama de Hollywood, luego de pasar años pidiendo que la fallecida actriz recibiera este reconocimiento.

“Mucho amor y un saludo muy especial a la incomparable, hilarante e irreverente fuerza de la naturaleza que fue mi hermana espacial Carrie Fisher. Su estrella brillará de aquí a la eternidad“, dijo Hamill en su publicación.

Fisher, se unirá a 38 artistas que será consagrados en el popular paseo de Los Ángeles, California. Alguno de ellos son Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, Regina King, Jason Momoa, Ewan McGregor, entre otros, según informó Deadline.

Sobre el mundo de la música, entre los galardonados se encuentran Black Eyed Peas, Avril Lavigne, Martha Reeves, Ashanti, George E. Clinton Jr., DK Khaled.

Si bien aún no se saben detalles sobre la ceremonia, como quién recibirá el reconocimiento de Fisher, aunque se espera que sea su hija. Recordar que la actriz falleció en 2016 luego de sufrir un infarto.

I congratulate & salute all 38 new #HollywoodWalkOfFame honorees-Welcome to the neighborhood!

Much love & a very special 1-finger salute to the incomparable, hilarious & irreverent force of nature that was my space sis Carrie Fisher.❤️ Her star will blaze from here to eternity.🌠 pic.twitter.com/9qAg5UFFGf

— Mark Hamill (@HamillHimself) June 19, 2021