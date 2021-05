El episodio especial de la serie Friends dejó muchas cosas que durante los diez años de emisión del programa no se sabía.

Una de las declaraciones que impactó a los fanáticos, fue que dos actores reconocieran su desconocida historia de amor. Se trata de Jennifer Aniston (Rachel) y David Schwimmer (Ross), quienes en la vida real también tuvieron sentimientos por el otro, pero ambos mantenían relaciones en ese entonces que respetaron, por lo que sólo quedó en el sentimiento mutuo.

Sin embargo, otra de las declaraciones que generó varias reacciones fueron las del actor Matthew Perry, quien interpretaba al divertido Chandler Bing. Perry, en la reunión especial emitida por HBO Max, relató cómo fue grabar el show con serios episodios de ansiedad, por no confiar en sus dotes de comendiante.

“Todas las noches sentía que iba a morir si las personas no se reían. A veces decía una línea y ellos no se reían y yo sudaba y, simplemente, entraba en convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba“, manifestó.

Ante esta declaración, sus compañeros de elenco aseguraron no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando el actor.

En una aparición en la radio de la BBC en 2016 admitió que tres años de la era de Friends fueron confusos debido a su alcoholismo y abuso de sustancias. Cuando se le preguntó cuál era su episodio menos favorito, le dijo al entrevistador que “creo que la respuesta es que no recuerdo tres años de eso, en algún lugar entre la temporada 3 y la 6″.

Matthew Perry sólo tenía 24 años cuando se convirtió en uno de los personajes favoritos de la sitcom, pero aseguró que toda esa presión no fue “saludable ni seguro”.

Sobre sus adicciones, el actor y escritor estuvo en un programa de rehabilitación de 28 días en 1997 por su adicción al Vicodin, manifestando sus consecuencias en los cambios de peso. El 2001, volvió a tratarse su adicción a los opiáceos y al alcohol.