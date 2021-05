El actor Ryan Reynolds escribió un sentido mensaje sobre su ansiedad y la importancia de concientizar al mundo sobre la salud mental. Dicho mensaje lo difundió a través de una fotografía posteada tanto en su cuenta de Instagram como Twitter.

“Mayo está casi terminando y es también el mes de la Concientización sobre Salud Mental, lo que me lleva a esto: una de las razones por la cual estoy posteando esto tan tarde, es porque suelo sobrecargarme y se me escapan las cosas más importantes”, comenzó diciendo el intérprete de Deadpool.

“Una de las razones por la que me sobrecargo es por mi amiga de toda la vida, la ansiedad. Sé que no estoy solo, y lo más importante, para todos aquellos que se sobrecargan, piensan demasiado, son trabajólicos y se preocupan mucho, sepan que tampoco están solos“, continuó escribiendo.

“No hablamos lo suficiente sobre salud mental, ni tampoco hacemos mucho por desestigmatizar el hablar de ello. Pero aunque este post sea tarde, es mejor que nunca haberlo hecho”, concluyó.

Su publicación acumula casi 700 mil me gustas y cientos de mensajes de agradecimiento y apoyo tanto a él, como a las personas que padecen ansiedad.

Anteriormente, en una entrevista con The New York Times, Reynolds confesó que padecía este trastorno. “He estado en las profundidades del extremo más oscuro del espectro, lo cual no es divertido”.

Actualmente, el actor, casado con la también actriz Blake Lively con quien tiene dos hijos, se prepara para volver a interpretar al antihéroe de Marvel, Deadpool. Luego de que Disney comprara Fox, la cadena decidió mantener al actor en el personaje, debido a que creen que puede ocupar el carismático lugar que dejó Robert Downey Jr., por lo que la tercera parte podría estrenarse entre 2023 o 2024.

Trastorno de ansiedad

Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, llegando incluso a sufrir ataques de pánico.

Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta, según explican desde Clínica Mayo.

No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Los rasgos heredados también pueden ser un factor.

Si bien no es posible prever con certeza qué causa que una persona presente un trastorno de ansiedad, puedes tomar medidas para reducir el impacto de los síntomas si te sientes ansioso como la asistencia psicológica o psiquiátrica, mantenerte activo y evitar el consumo de alcohol o drogas.