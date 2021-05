La abogada chilena Carmen Gloria Arroyo vivió un emotivo momento durante la tarde de este lunes en su programa.

En el espacio Carmen Gloria a tu Servicio, fue presentado un caso que conmovió a la jueza, debido a que comprendía profundamente la situación de uno de los afectados.

Dicho caso se trataba de una mediación por divorcio de Arturo y Estrella. Él se hizo cargo del hijo que ambos tenían en común desde los cinco años, hoy tiene treinta y tres y él no conocía a su madre, salvo por una foto que encontró en redes sociales. Han pasado veintiocho desde el abandono.

Estrella, quien además nunca pagó pensión alimenticia por su hijo, jamás quiso saber de él. Arturo, el padre, en varias oportunidades en las que mantuvieron contacto le preguntó si quería hablar con su hijo, pero ella nunca quiso. Incluso durante el programa apareció Arturo (hijo), para poder tener contacto con su madre y preguntarle por qué lo había abandonado.

La respuesta de la mujer fue “No me nace ser mamá, para qué necesitaba mi cariño sin con el que le estaba dando el papá bastaba”. Un hecho que llamó la atención, pero donde la psicóloga Marisol Sagredo, aseguró que “hay mujeres que no tienen las habilidades para ser madre y que este era el caso de Estrella”.

Arturo buscaba el divorcio de Estrella y pedía que le cediera el terreno que quiere vender para poder dejarle algo al hijo que tienen en común. Como estaban casados por sociedad conyugal, él necesitaba la autorización de su ex mujer, quien finalmente accedió.

No obstante, el caso conmovió profundamente a la abogada, quien expresó que “cuando uno es olvidado por uno de los padres, en mi caso fue mi papá, en su caso fue su mamá, cuesta mucho entenderlo. A mí me ayudó a sacar garras y buscar mi propio destino, pero perdí mucho tiempo buscándolo y no sabe cómo me arrepiento de haber andado buscando una explicación”.

La abogada continuó diciendo en el programa emitido a través de Televisión Nacional (TVN) que “uno pierde el tiempo en vez de dedicárselo a quien sí se lo merece. Usted tiene un tremendo papá, y yo tengo una tremenda mamá y perdemos tiempo buscando a estos progenitores que nos olvidan”.

Carmen Gloria Arroyo y su padre

Anteriormente, Carmen Gloria fue parte de un episodio de la séptima temporada de La Divina Comida, donde contó sobre el abandono de su padre.

“Mi papá un día entró a la pieza, se despidió como todas las mañanas y se fue (…) Fue un proceso de maduración que yo creo que es el que vive la mayoría de gente en este país, donde la mayoría de los niños son olvidados por sus padres“, relató la abogada en dicha instancia.

“Comenzaron a pasar los meses y no había nadie que pagara el colegio. Así que me tuve que armar de valor para ir a hablar con la monja, la esperé todo un recreo para decirle que no tenía plata para pagar el colegio. Afortunadamente me becaron para poder continuar estudiando”, continuó.

Carmen Gloria señaló que ese hecho la marcó de por vida y la obligó a crecer rápido y a posponer sus sueños.

“Siempre soñé con ser abogada, pero mis papás estaban separados y no se podía. Así que estudié algo rápido, secretariado, técnico en seguros, inglés, y gracias a eso hoy me puedo parar y poder hacer lo que hago, sobre todo cuando me toca ver casos donde hay padres que no quieren pagar la pensión”, puntualizó.