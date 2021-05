El cantante Harry Styles constantemente sorprende con sus ‘looks’. El británico es actualmente un ícono de la moda y de romper estereotipos culturales y así lo ha demostrado en los últimos eventos donde ha participado.

Durante los Grammy 2021, Styles lució un atuendo que no dejó a nadie indiferente, además de su innegable talento.

Además, el artista siempre busca innovar desde lo vintage y retro, mezclando ‘looks’ de antes y ahora.

No obstante, en los pasado BRIT Awards, Harry encantó con su atuendo en la alfombra roja. Usó un traje retro de Gucci y un bolso femenino al más puro estilo de los años 70. “Si me gusta una camisa y me dicen que es para chicas, siempre pienso: ‘¿Y qué más da?’. Eso no hace que se me quiten las ganas de ponérmela”, dijo al medio The Guardian anteriormente.

Sobre la protagonista de su traje, su cartera, es Bamboo Gucci, valorada en más de 40 mil dólares que la firma lanzó en los años siguientes a la culminación de la segunda Guerra Mundial, cuando hubo escasez de materia prima y se optó por incluir unas asas naturales de bambú.

Según el portal Esquire, el artista británico estrenó el modelo de la colección Gucci Aria, que la marca diseñó para su 100 aniversario.

En la instancia, el artista fue galardonado en la categoría Mejor Sencillo, por su canción Watermelon Sugar. “Estoy muy feliz de estar aquí y orgulloso de celebrar la música británica esta noche. Quiero agradecer a mis fans por ser tan generosos conmigo, con todos lo que me respaldan siempre. Muchas gracias, los amo”, dijo el británico esa noche, según consignó el medio Daily Mail.