El padre de la cantante británica Adele (33), el galés Mark Evans, falleció a los 57 años tras haber sido diagnosticado con cáncer de intestino. El hombre había abandonado a su familia cuando la artista tenía sólo tres años.

Según confirmó el portal Page six, esa fue la gran razón por la que la relación entre la intérprete de Don’t you remember? y su primogénita no era para nada buena.

La celebridad, nacida en el barrio de Tottenham de Londres, es hija de Evans y Penny Adkins. Muy pequeña, Adele junto a su madre de unos 20 años quedaron sin la compañía del hombre, quien regresó a sus tierras natales.

Esto originó una quebrada relación que también quedó en evidencia en los Grammy de 2017, cuando la intérprete de Hello dijo a su mánager sobre el escenario: “Te amo como si fueras mi papá”. “No amo a mi papá, eso es lo que pasa. Eso no significa mucho. Te amo como amaría a mi papá”, se explicó frente a una atónita audiencia.

La cantante, por su parte, no se ha referido públicamente al deceso.

En una antigua conversación con The Sun, Evans había reconocido que fue un “padre asqueroso” en momentos en que su hija lo necesitó y saltaba a la fama internacional. Culpó al alcoholismo. “Estaba guardando dos litros de vodka y siete u ocho vasos de Stella (la cerveza) todos los días (…) Bebí así durante tres años. Solo Dios sabe cómo sobreviví”, dijo, agregando que prefirió que Adele no lo viera en ese estado.

La noticia sobre el cáncer de intestino llegó en 2013. Fuentes cercanas al fallecido afirmaron al medio que “la familia de Mark, por supuesto, está muy afectada por su fallecimiento. Siempre esperó que las cosas salieran bien con Adele, pero siguieron saliendo mal hasta el final”.

“Hizo algunos intentos para hacer las cosas bien, pero claramente había pasado demasiado tiempo”, añadió.

Adele, en tanto, ha tenido una vida llena de triunfos artísticos. Su carrera incluye tres exitosos álbumes de estudio y uno en vivo. También ha obtenido numerosos premios y nominaciones, entre los que cuentan un Globo de Oro y un Óscar.