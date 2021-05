Por segundo año consecutivo, estamos viviendo un Día de la Madre en medio de una pandemia global. Muchos no podrán abrazar a sus mamás y tendrán que conformarse con un saludo a distancia.

Para muchas mujeres también será la primera vez que puedan celebrar esta fecha con un bebé en brazos. Y es que no han sido pocas las mujeres que han dado a luz en medio la emergencia sanitaria, algunas en solitario, y con toda la preocupación que eso ha llevado.

En el mundo del espectáculo son muchas las famosas chilenas y extranjeras que se convirtieron en madres por primera vez en los últimos meses.

Algunas lo publicaron en redes sociales y mostraron a sus bebés apenas nacieron y otras optaron por mantener un perfil más bajo, y ni siquiera confirmaron el nacimiento.

Uno de los retoños que más sensación causó, fue la bebé de la modelo Gigi Hadid (25) y su novio, el ex integrante de One Direction, Zayn Malik (27). En septiembre pasado y bajo absoluto secreto llegó al mundo Khai Hadid Malik.

“Sabía que iba a ser el dolor más profundo de mi vida, pero tienes que aceptarlo y decir: ‘Esto es lo que es’. Me encantó”, explicó la modelo sobre su parto de 14 horas. “Ni siquiera sentí un clic en el momento en el que salió… Estaba tan exhausta que miré hacia arriba y allí él sosteniéndola en brazos. Fue tan bonito”, añadió.

Otras famosas que también fueron mamás y que nunca confirmaron la llegada de sus hijos fueron Emma Stone (Cruella), Rose Leslie (Game of Thrones), Lea Michele (Glee), Sophie Turner (Game of Thrones), Rachel McAdams (The Notebook) y Rooney Mara (La chica del dragón tatuado).

Las actrices dieron a luz en completo secreto y casi no se dejaron ver en público embarazadas. No obstante, se sabe que Mara bautizó a su primer bebé como River, en honor al fallecido hermano de su pareja, Joaquin Phoenix.

En Chile, la actriz Francisca Walker también tuvo a su primer hijo junto a su pareja Mario Horton, en privado. No obstante, una nota realizada por revista Wiken expuso que la joven, que también se dedica al canto, se había convertido en madre durante los últimos meses.

Un poco más público fueron los nacimientos de los bebés de las actrices Mandy Moore (This is us), Emma Roberts (AHS), Ashley Tisdale (High School Musical), Hilary Duff (Yonger) y Jessica Szohr (Gossip Girls).

A ellas también se suma las cantantes Katy Perry y Meghan Trainor; la periodista Katherine Schwarzenegger, esposa del actor Chris Pratt; la modelo Emily Ratajkowski; la princesa Eugenia de York; y la influencer Chiara Ferragni.

Todas ellas anunciaron a través de redes sociales o comunicados el nacimientos de sus retoños y la felicidad que las invadió.

En el país, las periodistas Valeria Ortega y Carolina Cárcamo, además de la actriz Rocío Toscano, dieron la bienvenida al mundo a sus primeros retoños, mellizos en el caso de Toscano.

De hecho, Ortega contó en sus redes sociales que se encontraba en trabajo de parto cuando la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) envió erróneamente la alerta de evacuación de las costas este sábado, luego del terremoto que afectó a la Antártica.

“Fue un error dice la Onemi. Fue una contracción que les mandé“, bromeó en otra publicación.

Mira aquí algunas imágenes de las felices madres: