El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan copresidirán un concierto de recaudación de fondos para aumentar la vacunación en el mundo que se transmitirá el 8 de mayo, en el que participarán el presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill, anunciaron el martes los organizadores.

“Vax Live: The Concert To Reunite The World”, donde entre otros actuarán Jennifer Lopez, Eddie Vedder, J Balvin y HER, contará también con la participación de la vicepresidenta Kamala Harris, del mandatario francés, Emmanuel Macron, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Impulsada por la organización internacional Global Citizen, la campaña busca presionar a las empresas a “donar dólares por dosis” y a los países del G7 a compartir el exceso de vacunas.

Asimismo, instará a las compañías farmacéuticas “a poner a disposición las vacunas a precios sin fines de lucro”.

El concierto se grabará el 2 de mayo en Los Ángeles y se transmitirá a través de YouTube junto con las cadenas de televisión estadounidenses ABC y CBS el 8 de mayo a las 20:00 hora del este (00:00 GMT).

También será transmitido por las cadenas Globo (Brasil), Caracol (Colombia), SABC (Sudáfrica) y MultiChoice (África).

“A lo largo del año pasado, nuestro mundo experimentó dolor, pérdida y lucha conjunta. Ahora necesitamos recuperarnos y sanarnos, también en forma conjunta“, dijeron Harry y Meghan en un comunicado.

“No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, estaremos más seguros, cuando todos en todas partes tengan el mismo acceso a la vacuna. Debemos perseguir una distribución equitativa de la vacuna y, en ese sentido, restaurar la fe en nuestra humanidad. Esta misión no podría ser más crucial o importante”, agregaron.

El año pasado, Global Citizen se asoció con la Organización Mundial de la Salud para organizar un concierto virtual repleto de celebridades que incluyó a The Rolling Stones y Taylor Swift, para celebrar la labor de los trabajadores de la salud y recaudar fondos para la batalla contra el coronavirus.

Esta será la primera aparición pública de Meghan, tras la explosiva entrevista con Oprah. Además será la primera vez que muestre su avanzado embarazo de casi ocho meses.