El actor Macaulay Culkin se acaba de convertir en padre por primera vez junto a su pareja Branda Song.

El protagonista de Mi Pobre Angelito y la estrella de Zack y Cody: gemelos en acción anunciaron el nacimiento de su hijo Dakota Song Culkin, quien llegó al mundo el pasado lunes en Los Angeles, California.

Un representante de la pareja confirmó que el nombre del bebé es un homenaje a la fallecida hermana del actor, quien murió en 2008.

“Estamos muy contentos”, afirmaron los actores en un comunicado enviado a los medios.

El artista de 40 años conoció a Brenda (33) durante el rodaje de Changeland en 2017, una película de ambos donde comparten escenas con Seth Green y Clare Grant.

En los últimos años, la vida de Culkin no ha estado ajena a las polémicas, aunque siempre aseguró que no era adicto a las drogas, como lo comentaban los medios de comunicación.

“Está bien que la gente se preocupe por mí si ven que hago estupideces, pero no, nunca me he visto en la situación de tener que pagar USD 6.000 al mes para conseguir heroína o cualquier otra cosa”, señaló al diario británico The Guardian.

“Pero lo que de verdad me ponía enfermo era ver cómo algunos periódicos terminaban envolviendolo todo con su falsa apariencia de preocupación. No, sólo estaban intentando vender periódicos a mi costa”, dijo.