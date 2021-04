Netflix ha dado a conocer las primeras imágenes oficiales de Jason Momoa en el set de Slumberland, la adaptación del cómic El Pequeño Nemo.

En esta nueva producción, el actor estadounidense interpreta a Flip, una criatura con cuernos que acompaña a una niña llamada Nema, caracterizada por Marlow Barkley, en un viaje hacia un mundo de sueños en búsqueda del fallecido padre de la muchacha.

“No, no estás soñando, es Jason Momoa con un juego completo de cuernos”, señaló la plataforma de streaming a través de sus redes sociales.

“Aquí tienen un adelanto detrás de cámaras de Slumberland, una nueva historia de aventuras sobre un forajido excéntrico (Momoa) quien guía a una joven heroína (Marlow Barkley) a través de un mundo secreto de sueños”, agregó.

Además de Momoa y Barkley, el filme cuenta con Kyle Chandler (Godzilla vs. Kong), Chris O’Dowd (State of the Union), India de Beaufort (Corredor de fondo), Weruche Opia (The Bad Education Movie) y Ava Cheung (División O) en su reparto.

La nueva película de Slumberland llegará a la plataforma en algún momento por confirmar de 2022.