El rapero estadounidense Earl Simmons (50), conocido como DMX, está en estado vegetal y sin actividad cerebral, según dijo su exrepresentante a Buzzfeed News, luego de informes de una presunta sobredosis de drogas publicados por medios estadounidenses.

De acuerdo al portal TMZ, el músico sufrió un ataque cardiaco pasadas las 23:00 horas del viernes. De inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital de White Plains, donde por estas horas se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida.

Nakia Walker, la exrepresentante, detalló que “todavía está en la misma condición -en un estado vegetativo-, (con) insuficiencia pulmonar y cerebral y sin actividad cerebral“.

Murray Richman, abogado del artista, dijo por su parte que su cliente ha tenido una vida difícil, aunque sin entregar mayores detalles. “Expresó el dolor y el sufrimiento de una manera única. Realmente es un reflejo de todo un segmento de nuestra sociedad cuyo dolor y sufrimiento no se dan a conocer”, sostuvo.

Reportes primarios entregados por TMZ indicaban que el intérprete había sufrido una sobredosis de alguna droga no especificada. No obstante, el abogado no pudo confirmar estas afirmaciones.

Su familia, en tanto, dijo en un comunicado recogido por People que el músico enfrenta “serios problemas de salud”, por lo que emplazaron a sus seguidores a que tengan al músico y a “nosotros en sus pensamientos, deseos y oraciones, así como que respete nuestra privacidad mientras enfrentamos estos desafíos”.

DMX ha sido la piedra angular del sello Ruff Ryders, y desde su estatus de celebridad ha luchado contantemente contra el abuso de drogas, pasando por clínicas de rehabilitación varias veces.