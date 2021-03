El pasado jueves fue el estreno premier en HBO Max de la película “La Liga de la Justicia” de Zach Snyder. El filme, que tiene una duración de cuatro horas, cuenta con los míticos personajes de DC Comic’s.

La película gira en torno a la determinación de asegurar que el sacrificio definitivo de Superman no fue en vano. Con Bruce Wayne uniendo fuerzas con Diana Prince para reclutar a un equipo de metahumanos que protejan el mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas.

Sin embargo, uno de los personajes más esperados es el del Joker, interpretado por Jared Leto. El actor ya había interpretado al villano en el filme “El Escuadrón Suicida” (2016), actuación que no logró convencer del todo a los fanáticos.

Esta vez, la película de Snyder presentó en sus últimos avances a un Joker más oscuro, con un ‘look’ diferente y generando grandes expectativas sobre cómo se abordará este nuevo personaje.

“Me siento honrado y agradecido de ser parte de este filme de Snyder”, dijo Jared Leto en una reciente entrevista en el programa ‘The Late Show’, conducido por Stephen Colbert. “Estaba feliz de ser parte de este sueño y que me pidieran que interpretara al Joker por segunda vez fue un placer“, añadió.

Para el también cantante, volver a ponerse el traje de uno de los villanos más populares de la franquicia, significó una “evolución” del personaje, además de ampliar las capacidades que tiene el Joker.

En el programa, Leto lució una polera con la frase “We Live in a Society”, como un homenaje a un meme popular relacionado con el Joker y una línea que improvisó en una escena de la “Liga de la Justicia”.

En una entrevista anterior con The Hollywood Reporter, Snyder felicitó a Leto por la icónica frase. “Le daré crédito a Jared por esa pequeña improvisación allí, porque fue realmente, realmente hermosa”, Dijo Snyder en esa oportunidad.

Además, el director contó que escribió la escena del Joker de Leto durante la cuarentena en su casa. “Se basó en un montón de ideas que había tenido a lo largo de los años. Había estado plantando un montón de ‘easter eggs’ en las otras películas que pensé que era hora de aclararlas en esta escena”.

Jared Leto también compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía de su personaje durante la filmación de la película con el mensaje “Zack, eres un guerrero y un loco. Conoces este mundo como nadie más y fue increíble ser parte de esta historia de la forma en que siempre soñaste”.

.@snydercut streaming now on @hbomax

Zack, you’re a warrior and a madman. You know this world like nobody else and it was incredible to be a part of retelling this story in the way that you always dreamed of. pic.twitter.com/vTyGeBwMXY

— JARED LETO (@JaredLeto) March 18, 2021