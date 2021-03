El ex ‘One Direction’ Zayn Malik no está para nada conforme con la organización de los Grammy según afirmó a través de su cuenta de Twitter. “A no ser que estreches manos y envíes regalos, no hay consideraciones para nominaciones. El año que viene les enviaré una canasta de dulces”.

El cantante no fue nominado para la premiación de este año y nunca ha recibido ninguna nominación para la prestigiosa ceremonia de la música más importante. Malik comenzó su carrera como solista en 2015 y desde esa fecha no ha dejado de estrenar canciones.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021

Los dichos del intérprete tuvieron rápidas repercusiones entre sus fanáticos, quienes mostraron todo su apoyo a Malik. Algunos comentaron que “PillowTalk fue el debut más grande y reproducido en 2016, Mind Of Mine fue uno de los records más importantes en 2016” dijo un usuario. “I Don’t Wanna Live Forever fue la canción más reproducida en 2017, Dusk Till Dawn fue el número 1 en las carteleras durante semanas en 2018. Sin embargo, cero nominaciones para Zayn. Es un sistema arreglado”, agregó.

Otra persona también escribió que “nada en contra de Taylor Swift, pero el hecho de que los Grammy nominaron ‘I Don’t Wanna Live Forever’ como mejor canción escrita y excluyeron a Zayn sin ninguna razón, grita el racismo, incluso aunque escribió la mayor parte de la canción”, dijo sobre la colaboración de Malik con Swift.

Sin embargo, Zayn Malik no es el único que ha lanzado comentarios en contra de la premiación, sino que ‘The Weeknd‘ también se pronunció al conocer las nominaciones, momento donde afirmó sentirse “rechazado” por la organización, según consignó el portal E! News.

El tweet de Malik no pasó desapercibido, ya que horas más tarde, el director ejecutivo de La Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., emitió un comunicado, señalando que “Entendemos que The Weeknd está decepcionado por no haber sido nominado”, escribió Harvey. “Me sorprendió y puedo empatizar con lo que está sintiendo. Su música este año fue excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de la admiración de todos”.