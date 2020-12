La actriz estadounidense Constance Wu (38), conocida en la industria cinematográfica por su papel en el reciente filme Estafadoras de Wall Street y en la serie Fresh Off The Boat, dio a luz a su primera hija junto a su pareja, el músico Ryan Kattner.

Según informó el portal Entertainment!, la intérprete no comunicó públicamente su embarazo hasta ahora, que una fuente confirmó que ya dio a luz.

“Lo están haciendo muy bien, y están muy emocionados y felices”, dijo un cercano de la pareja al medio.

Ninguno de los padres se ha referido a los hechos. Se desconoce, además, el nombre de la pequeña.

Desde marzo que Wu ha estado alejada de la vida pública, presuntamente, para mantenerse al resguardo de la pandemia de covid-19 que ha puesto en jaque al mundo.

En la que sería su última aparición frente a los medios, en medio de la premiación Queerties 2020, fue fotografiada luciéndose en la alfombra roja del evento.

En Instagram, la actriz tiene una vida virtual inactiva: sólo ha publicado tres fotografías y su última captura es de mayo pasado.

Ryan Kattner es un músico líder de la banda Man Man. En Instagram se hace llamar Honus Honus. Este año, junto al grupo, lanzó el álbum Dream Hunting in the Valley of the In-Between.

La madre, en tanto, ha estado trabajando en la aparición en su próxima película I Was a Simple Man. Según consignó el portal Deadline, el filme será estrenado en el Festival Sundance en enero de 2021.

La producción tiene como director y guionista a Christopher Makoto Yogi y en el reparto, además, se encuentran los actores Steve Iwamoto, Kanoa Goo, Chanel Akiko Hirai, Tim Chiou y Boonyanudh Jiyarom.

“Una familia en Hawai se enfrenta a la muerte inminente de su mayor mientras los fantasmas del pasado los acechan”, reza su escueta sinopsis.