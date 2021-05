Clientes de BancoEstado reportaron que solicitaron su nueva tarjeta CuentaRUT y que les entregaron el plástico con su nombre escrito a mano.

La situación fue calificada de “insólita” por los afectados, que evidenciaron con fotografías el hecho en Twitter. Hay acusaciones de los últimos días e incluso algunas que datan desde el verano.

A través de su cuenta oficial en esa misma red social, el Banco les respondió solicitando detalles al respecto.

Hoy mi vieja fue al banco estado a buscar la tarjeta de la cuenta rut con chip y no tenían para imprimir el nombre, así que no encontraron nada mejor que ESCRIBÍRSELO CON PLUMÓN PO CTM, CON PLUMÓN #chilecosas #somoselmejorpaisdechile pic.twitter.com/6BdTlUutM6

#bancoestado me parece insólito ir a Banco estado a sacar mi nueva cuenta Rut y me entreguen la tarjeta con mi nombre escrito con plumón…. estuve más de 2 horas esperando que me entreguen esta tarjeta la atención es pésima y para rematar te cobran por todo!!!! pic.twitter.com/xtUCuNWmxH

— maria carolina (@Maria1981Cs) February 1, 2021