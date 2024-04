El presidente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, se dirigió a los accionistas de la compañía en un escrito donde advierte sobre la situación de la industria forestal en el país que, según el ejecutivo, “contrasta dramáticamente” con el panorama en otras naciones alrededor del mundo.

La misiva parte con Gazitúa expresando que “me dirijo a ustedes (accionistas de CMPC) con una mezcla de preocupación y esperanza. Como empresa global, somos testigos del creciente impulso que registra la industria forestal y papelera en todo el mundo”.

Al respecto, el presidente de la empresa recordó que el sector forestal “aporta más de US$1,52 millones al PIB mundial y emplea a 33 millones de personas”, según datos de las Naciones Unidas.

En tal línea cita el ejemplo de Brasil, que se posicionó como el mayor productor de celulosa del mundo, o de Suecia, donde el 70% de los bosques “tiene un carácter producto”.

Presidente de la CMPC hace llamado de advertencia por el sector forestal

Inmediatamente, Gazitúa pasa a exponer el panorama a nivel nacional, donde afirma que las estimaciones sectoriales de la superficie total de hectáreas plantadas en Chile estarían por debajo de las cifras del Instituto Forestal (INFOR) en su Anuario 2023.

Según el organismo, las plantaciones en el país rodean los 2,3 millones de hectáreas, pero el empresario afirma que la cifra “estaría por debajo de los 2 milllones de hectáreas si se descuentan los predios en situación de usurpación, incendios y robos”.

A su vez, en 2022 se habrían forestado solo 788 nuevas hectáreas, y según advierte el presidente de la CMPC, esto “pondría en riesgo la suficiencia de bosques y el suministro de madera” para iniciativas impulsadas por el Estado en materia social, como la construcción de viviendas.

El papel de la violencia rural

Siguiendo en el escrito, el ejecutivo afirma que “15% de pequeños y medianos aserraderos paralizados en 2022 o más de 40 mil colaboradores de empresas contratistas ven afectad su normalidad laboral como consecuencia de atentados y violencia rural”, a lo que se sumaría los cientos de miles de hectáreas afectadas por incendios de los últimos años y el robo de madera.

En todo este contexto, Gazitúa lanzó críticas hacia el mundo político respecto a “la exigua o nula relevancia del sector en las políticas públicas y la proliferación de mitos y desconocimiento que han servido para instalar una imagen crítica de la industria”.

“Carece de toda lógica que un país como el nuestro, que implementó una política pública por más de 70 años con el propósito de recuperar suelos erosionados y crear lo que a fines de los 60’s se proponía como “un segundo sueldo para Chile”, termine retrocediendo”, afirma en su carta a los accionistas de CMPC.

Finalmente, el presidente de la compañía afirma que no buscan que se otorguen fomentos fiscales para sus operaciones y que no se retomará el crecimiento del sector “en base a una iniciativa de fomento tributario”, sino dando “la seguridad a pequeños y medianos propietarios de que sus bosques no serán quemados ni robados y, más importante aún, necesitan que su actividad sea reconocida en su mérito”.