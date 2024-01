Gran preocupación han generado los videos compartidos en plataformas como TikTok, donde usuarios muestran cómo realizan pruebas de plomo en sus Stanley Cups y otros termos de acero inoxidable, donde algunas resultan positivas. Sin embargo, algunos fabricantes, incluido el popular Stanley, aseguran que el plomo está sellado en la base y cubierto por una capa de acero inoxidable que lo hace inaccesible para los consumidores.

Jane Houlihan, directora de investigación de Healthy Babies, Bright Futures, una alianza dedicada a reducir la exposición de los bebés a sustancias químicas neurotóxicas, advirtió a CNN que si la base de la taza se daña y se expone el sello, los riesgos de exposición al plomo aumentan significativamente. La toxicidad del plomo puede provocar problemas renales, anemia, trastornos reproductivos y problemas de desarrollo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

”No hay niveles seguros de plomo”

No hay un nivel seguro de plomo para los niños, según la Comisión de Productos y Seguridad del Consumidor de EE. UU. “Incluso niveles bajos de plomo en la sangre han demostrado afectar el aprendizaje, la capacidad de atención y el rendimiento académico”, señalaron desde Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

El plomo se bioacumula en el cuerpo, lo que significa que permanece y se acumula con el tiempo, por lo que la exposición continua, incluso a niveles extremadamente bajos, puede volverse tóxica. Los niños, especialmente los fetos y los lactantes, son los más vulnerables, según la Agencia de Protección Ambiental, ya que se necesita muy poco contacto con el plomo para dañar a un niño en comparación con un adulto.

La respuesta de Stanley sobre el plomo en sus botellas

Stanley respondió a las afirmaciones de que sus productos contienen plomo, aclarando que sí, el plomo se utiliza en el proceso de fabricación, pero el producto debe dañarse para exponer el material, según consignó NBC News.

“Nuestros equipos de ingeniería y cadena de suministro están avanzando en materiales alternativos innovadores para utilizar en el proceso de sellado”, agregaron, afirmando que todos sus productos cumplen con todos los requisitos regulatorios de los Estados Unidos.

Sin embargo, hay quienes se mantienen escépticos. Tamara Rubin, activista contra el envenenamiento por plomo aseguró a NBC que ”aunque algunas personas dicen que el disco protector no se desprende fácilmente, he escuchado a muchas personas que afirman que para ellas sí lo hace”, dijo Rubin, estimando que se trata de un número no menor de casos.

Añadió que, según su propia experiencia y lo que otros padres le han contado, el uso intensivo, lavados repetidos y el juego inquieto de los niños con esa área pueden aumentar la probabilidad de que las tapas se desprendan. Algunas personas le han comentado que no saben cómo se desprendieron las tapas y ni siquiera se dieron cuenta de que las tazas estaban dañadas al principio.