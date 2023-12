En una nueva sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el superintendente de Salud, Víctor Torres, entregó algunos detalles sobre la situación financiera de las isapres, esto en medio de las rebajas de las primas de Garantías Explícitas en Salud (GES) con el objetivo de cumplir el fallo de la Corte Suprema al respecto.

Al respecto, expuso que debido a la baja del 12% en los ingresos del sector desde enero, luego de la adecuación de los planes, en febrero podría darse que surja la primera isapre que incumpla alguno de sus indicadores legales de liquidez y patrimonio.

Isapres podrían comenzar a incumplir sus indicadores en febrero

“Si no tomamos medida alguna en los indicadores financieros, tendríamos incumplimiento de indicadores a partir de febrero, y así sucesivamente mes a mes, ya sea en el indicador de liquidez o patrimonio”, advirtió Torres, sin dar normes de una compañía en específico.

“Eso obviamente, desde la perspectiva de la discusión de cualquier proyecto de ley, complejiza el debate, porque tendríamos isapres que estarían en un plan de ajuste de contingencia, eventualmente alguna podría estar, según cuanto caiga su indicador, intervenida por un administrador provisional”, comentó el Superintendente.

Previamente, el Gobierno ingresó una serie de medidas para mitigar el impacto de los menores ingresos por el reajuste de primas GES. Esto mediante el adelanto del Índice de Costos de Salud (ICSA) en el proyecto de Reajuste del Sector Público.

Esto fue destacado por Torres, dado que podría servir de “puente” para el sistema mientras se discute la ley corta. Sin embargo, el sistema igualmente se vería afectado en cierto grado.

“Si usted me pregunta si la medida absorbe la totalidad de menores ingresos calculados, no, porque estos son cerca del 12%, con variaciones entre cada isapre, con unas que disminuyen entre un 4,8% hasta un 25% aproximadamente, y el indicador ICSA que no puedo adelantar cuánto sería, pero claramente no será del 12% y no creo que llegue a dos dígitos. Sin embargo, podría ser una medida que ayude a llegar a la discusión, manteniendo los indicadores relativamente en cumplimiento”, expresó.