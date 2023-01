La agencia chilena de medios Briones&Asociados recibió un importante reconocimiento en el recientemente realizado festival Achap, evento anual de la Asociación Chilena de Publicidad que difunde y promueve la creatividad nacional de calidad y excelencia.

En su versión 2022, Briones&Asociados fue escogida, por votación de los integrantes de la organización, como la “agencia de medios del año”.

Jorge Briones, director de Briones&Asociados, se mostró sorprendido y agradecido por el premio, explicando que ni siquiera sabían que eran candidatos, pues a estos galardones no hay que postular.

“Uno no postuló, no se tuvo que mostrar casos publicitarios, no tuve que presentar nada. Es el reflejo del trabajo que todo el equipo hace día a día y que fue reconocido por las otras agencias. No es un concurso en que uno prepara cosas especiales para participar. Nosotros no sabíamos que estábamos participando, nos enteramos el día del evento. Estos premios reconocen la labor de la organización completa”, aseguró.

La compañía lleva 12 años de existencia y fue formada por profesionales del área que provenían, en su mayoría, desde agencias internacionales.

Ser elegidos como “agencia de medios del año” también ha representado una gran motivación para todos el equipo, expresó Briones.

“Para este 2023, esperamos un año tan positivo como el anterior y tener gente muy contenta, como la hemos mantenido siempre. Tenemos una tasa de abandono cercana al 2% o 3%. En general, tenemos gente que lleva mucho tiempo con nosotros porque se quiere quedar con nosotros. Aunque en otros lugares les ofrezcan más renta, acá están en lugar que los respeta mucho como personas”, destaca el ejecutivo.

Para conocer más sobre Briones&Asociados, puedes ingresar aquí.