El Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, entregó el “Sello 40 Horas” a la cadena de tiendas H&M, la primera gran empresa del retail en obtener esa certificación.

El “Sello 40 Horas” es una iniciativa del Ministerio del Trabajo que acredita a compañías que, adelantándose a la ley, han implementado una reducción de jornada.

La ministra del ramo, Jeannette Jara, destacó que H&M haya determinado ajustar su jornada laboral semanal.

“Estamos muy contentos por entregar este reconocimiento, que da cuenta que empresas de distintos tamaños, de distintos rubros económicos pero que tienen un factor común, que es poner al centro la calidad de vida de las y los trabajadores, han podido reducir su jornada laboral”, dijo la secretaria de Estado.

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, manifestó que “H&M confirma que las grandes empresas también pueden reducir su jornada laboral. Más tiempo es mejor calidad de vida y, tal como nos han indicado las y los empleadores cuando han adoptado esta nueva jornada, no han visto impactada la productividad, por el contrario”.

Con esta entrega de la certificación a la cadena de retail, son 290 empresas las que cuentan con una resolución del Ministerio del Trabajo que las hace acreedoras del “Sello 40 Horas”.

De ellas, 171 son de la región Metropolitana y 119 de regiones.

Ricardo Conceição, gerente de recursos humanos de H&M para Chile, Perú y Uruguay, detalló que la implementación de las 40 horas en la empresa no afectará los salarios.

Por su parte, Jorge Pedro Moya, representante de los trabajadores de la cadena, sostuvo que “hacer 40 horas a la semana significa el balance correcto entre las necesidades de los clientes, pero también de las necesidades de nuestro equipo, que son los que componen la parte vital de nuestro trabajo, no sólo en Chile, sino que a nivel global”.

Para postular y obtener el “Sello 40 Horas” las compañías deben cumplir con requisitos como tener contratado a lo menos al 80% de los trabajadores con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.

Las postulaciones se pueden realizar en el sitio web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.