The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) anunció que alcanzó un acuerdo con sus socios en Chile, Grupo Said, para adquirir sus acciones en Scotiabank Chile a través de un intercambio por acciones comunes en Scotiabank.

Al cierre de la transacción, Scotiabank incrementará su participación accionaria en Scotiabank Chile de un 83% a un 99,8%.

Eso sí, el acuerdo quedó sujeto a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias.

“Esta transacción está valorada en aproximadamente $1.300 millones de dólares canadienses. Al cierre, Scotiabank pagará $650 millones de dólares canadienses en efectivo y emitirá 7 millones de acciones, lo cual impactará el índice de capital Tier 1 de Scotiabank en aproximadamente 10 puntos básicos”, informó el banco en un comunicado.

Esta transacción agregará aproximadamente $35 millones de dólares canadienses por trimestre a las ganancias de Scotiabank e incrementará inmediatamente la utilidad por acción del banco.

Además, el Grupo Said venderá su participación en las otras afiliadas al banco en Chile y recibirá el dividendo correspondiente al año fiscal 2021 de Scotiabank Chile.

Luego del cierre de la transacción, el Grupo Said se convertirá en un accionista relevante de Scotiabank y mantendrá su participación en el directorio de Scotiabank Chile.

El Grupo Said ingresó a Scotiabank Chile en 2018, después de la fusión de éste con BBVA Chile, la que transformó al banco en el tercer actor nacional a nivel de colocaciones en Chile con una participación de mercado del 14%.