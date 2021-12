Open English, la conocida plataforma y startup que imparte clases de inglés en línea a hispanohablantes, presentó de manera confidencial una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, según manifestó Bloomberg.

La empresa, que estaba trabajando con asesores financieros, exploró previamente una fusión con una empresa de cheques en blanco antes de pasar al proceso de OPI, informó Bloomberg News en noviembre.

Los detalles de las operaciones y las finanzas de Open English se informarán más adelante en una presentación pública si continúa con una oferta pública inicial.

A raíz de estos hecho y tras consultar a un representante de la empresa, este declinó de hacer comentarios.

Según se indicó, Open English seguiría a un puñado de otros proveedores de tecnología educativa que han salido a bolsa.

Esto, al aumentar la demanda de herramientas de aprendizaje a distancia debido a las consecuencias económicas causadas por la pandemia de la covid-19.

Entre estas empresas se encuentran Duolingo Inc, PowerSchool Holdings Inc y Udemy Inc.

Open English

Cofundada en 2007 por su CEO, Andrés Moreno, en Caracas, Open English tiene ahora su sede en Florida y oficinas en México, Colombia, Argentina y Brasil.

Según detalló Bloomberg, sus ingresos ascendieron a US$77 millones en 2020, con más de un millón de estudiantes inscritos, como informó la empresa en un comunicado anterior.

Dentro del mismo documento además se dijo que también se había expandido a las regiones de Europa y el Oriente Medio.

Open English adquirió Next University en 2015 y se expandió a las clases de formación profesional, como el desarrollo web y de software, según un comunicado de entonces.

La empresa fue valorada en US$70 millones n marzo de 2019, y entre sus inversionistas se encuentran Insight Partners, TCV, Redpoint Ventures y Flybridge Capital Partners, según el proveedor de datos PitchBook.