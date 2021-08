La pandemia y el estallido social han representado enormes desafíos para las pequeñas y medianas empresas del país, más conocidas como Pymes, que intentan sobrevivir en medio de un continuo estado de incertidumbre y cuarentenas.

Si junto a todos estos inconvenientes, le sumamos que a las Pymes muchas veces les quedan debiendo las facturas emitidas por los productos y servicios entregados, y a su vez las Pymes deben adelantar el pago del IVA y les aumenta la base imponible del impuesto a pagar, claramente el negocio no funciona.

BioBioChile habló sobre este tema con Hedy Matthei, abogada y gerente general de HM&Cía, una compañía del tipo legaltech -con equipos de más de 120 personas especializadas, tecnología de avanzada y presencia en Chile, Perú y España- que se especializa en la cobranza masiva de deudas, tanto judiciales como extrajudiciales. Por casi una década, han asesorado a grandes empresas en esta área, y ahora también han puesto su experiencia a disposición de pymes que tengan facturas impagas.

Matthei explica que, hasta ahora, para muchas Pymes es extremadamente difícil cobrar las facturas impagas porque es un proceso engorroso y muchas de ellas no cuentan con el apoyo de una empresa experta, que les lleve la cobranza judicial y extrajudicial en forma paralela y a bajos costos.

¿Y qué ocurre si se realiza toda la cobranza extrajudicial y judicial, y aun así no se logra que el deudor pague? A las Pymes todavía le quedan opciones que le permiten recuperar una parte del dinero, pero, al no contar con asesorías especializadas, pierden la oportunidad de obtener la devolución del IVA en juicios de insolvencia, o que les entreguen el certificado de incobrabilidad, dos pasos imprescindibles.

La gerente general de HM&Cía, Hedy Matthei, explica que “el certificado de incobrabilidad, cuando cumple con los requisitos exigidos por el SII, permite a una Pyme castigar tributariamente un crédito incobrable. Al hacer esto, reduce la base imponible, en función de la cual tiene que pagar el impuesto a la renta y, por lo tanto, paga menos impuestos”.

En palabras simples: quiere decir que la Pyme no tendrá que pagar impuesto a la renta por esa deuda o, por lo menos, pagará uno menor. Sin este certificado, tendría que hacerlo aun cuando el cliente no le haya pagado.

“La mayoría de las Pymes no logra conseguir el certificado de incobrabilidad, porque se requiere cobranza extrajudicial profesional para emitirlo. Y, además, si la deuda es mayor a 50 UF, también se requiere cobranza judicial. Entonces, como la mayoría de las Pymes no acceden a estos servicios, no logran conseguirlo y no pueden castigar ese crédito. Así, junto con no recibir el dinero por la deuda, tienen que pagar el impuesto a la renta como si lo hubiesen recibido, por no contar con este certificado”, especifica Matthei.

En tanto, la devolución del IVA consiste en recuperar el monto que la Pyme ya tuvo que pagar al Estado por emitir la factura.

En ese sentido, Matthei detalla que “cuando la Pyme emite una factura, tiene que pagar el IVA de esa factura sí o sí. ¿Qué pasa si después el deudor no paga? El dinero del IVA ya está pagado y, para recuperarlo, hay que hacer una gestión judicial”.

“Cuando se declara en insolvencia al deudor, uno tiene que participar y solicitar al liquidador la nota de débito, para pedirle al Fisco la devolución del IVA. Esto significa que, si no se recupera la deuda, al menos se puede tratar de que la pyme reciba de vuelta el IVA que ya pagó. Para la Pyme, esto es tremendamente importante, porque a veces gastan mucho en el IVA de facturas que nunca les pagaron”, remarca.

Ambos pasos son vitales para las pequeñas y medianas empresas, es por eso que empresas como HM&Cía buscan convertirse en un aliado de las Pymes y brindar apoyo a través de su experiencia y manejo en las relaciones con clientes.

HM&Cía asegura que sólo cobra un 10% del dinero si logra recuperarlo y, de no conseguirlo, no cobra honorarios. A su vez, realizará el proceso para que la Pyme pueda obtener gratuitamente en certificado de incobrabilidad y la apoyará en las instancias necesarias para obtener la devolución del IVA que ha pagado por esa factura.

“Hoy día las Pymes no tienen acceso a un servicio así -que incluye la cobranza judicial y extrajudicial, en forma paralela, de la factura impaga-, y creemos que este es el momento de apoyarlas. Tenemos total confianza en la calidad de nuestro servicio y estamos seguros que podemos ser un apoyo concreto para las Pymes, sobre todo en el momento actual, que es sumamente complicado para todas ellas”, destaca Hedy Matthei.

Si quieres conocer más sobre todos estos procedimientos y los beneficios para las Pymes, puedes ingresar aquí.