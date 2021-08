La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo dirigido en contra de la sentencia que rechazó la demanda por supuesta infracción a la ley de derechos de los consumidores por cobro de estacionamiento en centro comercial Plaza del Trébol SA de Talcahuano.

El recinto cobra desde 2015 a los automovilistas por ocupar un estacionamiento en sus dependencias.

Tras revisar la sentencia, se detalló en el fallo que no se acreditó la existencia de cláusulas abusivas por parte del mall; y como no hubo pruebas “la modificación de la gratuidad en este sentido no puede ser invocada como una infracción sin rendir prueba al efecto”.

La Corte argumentó, además, que la relación de consumo se configura de manera independiente cada vez que se usa una plaza de estacionamiento, razón por la que la vulneración de derechos que se reclamaba debe ser analizada “en el contexto de cada particular relación de consumo (…)”.

Con todo, se concluyó que el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante -la Asociación de Defensa Derechos de Consumidores Bío Bío- “adolece de manifiesta falta de fundamento, motivo por el que no podrá prosperar”.