Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Chile no logró entrar en el Top 10 del ranking de economías de la OCDE elaborado por la revista británica \'The Economist\' este año, quedando en el puesto número 11, después de haber ocupado el séptimo lugar en la edición anterior. España lideró la lista seguida de Irlanda, Dinamarca, Grecia e Italia, con Estonia en la última posición. Destacaron cinco parámetros evaluados: PIB, desempeño bursátil, inflación subyacente, desempleo y déficit público. Colombia se ubicó en sexto lugar, México en el 16, Estados Unidos en el 20, Alemania en el 23, Japón en el 25, el Reino Unido en el 31 y Turquía en el 35. \'The Economist\' mencionó que España muestra un crecimiento sólido y una producción económica en aumento debido a un mercado laboral fuerte y altos niveles de inmigración. A nivel global, se espera un avance del PIB del 3,2%, moderación de la inflación y crecimiento del empleo para el 2024.