El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las nuevas cifras de inflación de marzo, las cuales muestran una contracción de la misma a doce meses, pasando de un 4,5% interanual en febrero a un 3,7% al tercer mes del año.

En un punto de prensa en La Moneda, el personero de Gobierno destacó que el dato de IPC se encuentra por debajo de las expectativas, “lo que ratifica que estamos en una trayectoria de moderación de la inflación que, con sus sorpresas que a veces hay en el corto plazo, en la práctica va en la dirección correcta”.

A su vez, el Ministro destacó que la cifra de marzo medida a doce meses por la canasta referencial, “corresponde a una variación del 3,2%, por debajo del 3,6% que teníamos en febrero”, mientras que el avance mensual de la inflación en marzo “es la más baja en cuatro años”.

“Todos los indicadores son bastante positivos”, añadió, enfatizando en que esto no necesariamente significa que la inflación esté libre de efectos en el corto plazo, como presiones por el tipo de cambio.

“Lo importante es tener clara la dirección en la que vamos”, dijo Marcel.

Mario Marcel destaca nuevo IPC de marzo

Ahora bien, el ministro Mario Marcel, si bien destacó los nuevos datos, tal como el Gobierno ha celebrado el último Imacec o las revisiones al alza del PIB por parte del Banco Central, ahora mostró un tono más reservado respecto a las críticas y proyecciones más pesimistas que surgieron previamente sobre la economía nacional.

“El tema no es si alguien se equivocó o acertó: Lo que estas cifras nos están diciendo es que la realidad macroeconómica del país está en un lugar distinto del que se venía proyectando“.

“Cuando la economía está en un lugar distinto y mejor, con más crecimiento y menos inflación, tenemos que ir dejando atrás los sesgos que llevaron a muchos actores a tener proyecciones negativas (…) Eso no significa que la tarea esté hecha, hay muchos desafíos por delante. Nosotros no paramos y no vamos a parar de trabajar en todo aquello que ayude a sostener el crecimiento”, afirmó Marcel.