Durante esta jornada se dieron a conocer las primeras medidas que el Gobierno de Javier Milei planea implementar respecto a la deteriorada economía argentina.

El mensaje pre grabado del ministro de Economía trasandino, Luis Caputo, iba a ser lanzado originalmente a las 17:00 horas, pero luego fue re programado para pasadas las 19:00 horas.

“Estamos frente a la peor herencia de nuestra historia”, fue una de las frases con las que el ministro de Estado comenzó su anuncio, junto con cifras como la alta inflación, la deuda que posee con instituciones como el FMI, entre otros aspectos.

“Si seguimos como estamos, vamos camino a una hiperinflación”, añadió Caputo.

Medidas del paquete económico de Luis Caputo para Argentina

Las medidas dentro de este “paquete de urgencia” son la no renovación de contratos con el Estado Argentino a menos de un año de vigencia, la suspensión de pauta de Gobierno por un año (puntos de prensa), y la reducción de Ministerios de 18 a 9 y las secretarias de 106 a 54.

Respecto a lo anterior, durante la mañana el portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que con la reducción del “Estado tamaño elefante” se tradujo en una reducción del 34% del total de funcionarios, lo cual también afectó a las Subsecretarías, pasando de 182 a 149.

“Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las Provincias (…) No vamos a licitar más obra pública nueva y se va cancelar las aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública”, añadió.

También se reducirán subsidios a la energía y transporte, dado que, según Caputo, “los subsidios no son gratis y se paga con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con aumentos en el supermercado”.

Además se “sincerará” el tipo de cambio oficial a $800 pesos argentinos “para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción”.

Lo anterior se une a un “aumento provisorio del impuesto país a las exportaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias (…) Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación”.

También se mencionó el reemplazo “del sistema de importaciones SIRA por uno estadístico y de información que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y trasparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo, y punto”.

Finalmente, y dado el posible shock que podría significar para la economía de las familias más vulnerable de Argentina, se duplicará el plan de asignación universal por hijo y en un 50% la tarjeta Alimentar.

“De algo podemos estar seguros, que este es el camino correcto, y si vamos por el otro, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mayor pobreza, inflación y sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos, y si hacemos los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años, el mundo entero admiraba”, concluyó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.