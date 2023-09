Indap dispone $7 mil millones para rehabilitar sistemas de riego dañados por lluvias

A la comuna de Rauco, región del Maule, llegaron la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el director nacional del Indap, Santiago Rojas, para continuar con la entrega de ayudas a más de 100 agricultores que se vieron afectados por los recientes sistemas frontales de la zona centro y sur del país.

Los bonos entregados, entre 1 a 5 millones de pesos, corresponden a las ayudas anunciadas por el presidente Gabriel Boric tras su visita en medio de las lluvias de fines de agosto a los productores del Maule que, por segunda vez en la temporada de invierno, vieron cómo el tiempo afectó la infraestructura de riego, cultivos, además de maquinaria e implementación agrícola.

Durante el encuentro, también se anunció que Indap puso en marcha la ejecución de $7.000 millones para la recuperación y rehabilitación de obras de riego dañadas por las inundaciones.

Estas acciones tienen el propósito de resguardar la producción de alimentos durante la temporada 2023-2024 y contribuir a la seguridad alimentaria nacional.

La ministra Camila Vallejo relevó la importancia de estar junto a la comunidad, en representación del Gobierno y del presidente Gabriel Boric, tras meses difíciles para la región del Maule, en general, y para Rauco en particular.

La autoridad destacó el trabajo que, desde el primer momento de los sistemas frontales, se ha realizado junto al municipio local, a Indap, al Prodesal y al Ministerio de Obras Públicas.

“Estamos concretando otro tipo de ayudas como son la entrega de alimentación animal y la recuperación de canales de riego. Lo importante para los agricultores y agricultoras, para el mundo rural que representa Rauco, es que fortalezcan su organización, porque a través de ella pueden lograr proyectos importantes, no solamente en estos contextos difíciles, sino que también para el fortalecimiento permanente de la Agricultura Familiar Campesina, que es lo que necesita nuestro país”, declaró la vocera de Gobierno.

En la ocasión, las autoridades se reunieron con los productores asociados al canal Trapiche La Higuera que, a través del estero Tilicura, extrae aguas del río Teno y permite el riego de 80 hectáreas.

Como resultados de las lluvias, se vieron afectadas 30 familias de agricultores de Indap. Además, el canal presentó daños estructurales que generaron pérdida en la conducción del agua, siendo necesario revestir 150 metros del acueducto con hormigón.

En tanto, en la sección norte del canal y producto de la crecida del río en agosto pasado se produjo un socavón de 20 metros del canal; estos daños serán reparados con recursos de emergencia con un costo aproximado de $6.000.000 adicionales.

Durante la ocasión, el director nacional de Indap, Santiago Rojas, aseguró que “el nivel de destrucción que hemos visto en obras de riego es dramática, incluso mayor al del terremoto de 2010. Es por esto que desde Indap hemos puesto en marcha la ejecución de los $7.000 millones para la recuperación y rehabilitación de infraestructura del sistema de riego intrapredial y extrapredial que fue dañada”.

Complementariamente, se entregó alimentación animal y apícola a 22 -de un total de 106- agricultores y agricultoras de Indap afectados por el sistema frontal y las lluvias de agosto.

Los recursos, por un monto de $105 millones, se usarán en la compra de alimentación apícola para 1.665 colmenas, en una inversión que asciende a los $6.748.120.

En representación de los agricultores asociados al canal Trapiche La Higuera, José Rojas Pizarro agradeció la gestión gubernamental para acceder a los recursos.

Yolanda Caro es una productora de cerezas de Rauco que, tras los dos sistemas frontales y las crecidas del caudal del río, vio como el agua inundó sus siembras y también su pozo. Recibirá un bono de cinco millones de pesos para rehabilitar su predio e intentar recuperar su actividad productiva.

“Gracias a Dios y al Gobierno que vamos a tener este bono; sin este apoyo no hago nada porque no hay recursos extras. Esta platita me sirve para empezar de nuevo todo”, relató.

Acompañaron a las autoridades nacionales el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque; el director regional (S) de Indap Maule, Luis González; el delegado presidencial provincial de Curicó, José Correa; el alcalde de Rauco, Enrique Olivares, e integrantes del Concejo Municipal de Rauco.