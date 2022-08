Esta mañana la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), representada por su presidente Juan Sutil; y sindicatos y agrupaciones de trabajadores, entregaron a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sus consensos relacionados a la disminución de la jornada laboral.

En la instancia por parte de los trabajadores estuvo por ejemplo la CAT (Central Autónoma de Trabajadores) y la UNT (Unión Nacional de Trabajadores). La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no participó en la entrega de los acuerdos.

Uno de los principales puntos entre las partes fue que, en caso de aplicar disminuciones de jornada laboral semanal, no tenga implicancias salariales ni tampoco en la productividad.

En línea con lo que ha planteado el Ejecutivo, tanto los trabajadores como los empresarios coincidieron que los ajustes a las jornadas se deben implementar de forma gradual.

También las partes remarcaron, en su texto de acuerdos, que esta iniciativa debiese ir respaldada de políticas públicas, entre ellas, la conservación de la formalidad laboral; considerando asimismo el escenario que atraviesan las Pymes.

A principios de junio, el Ejecutivo lanzó el “Sello 40 Horas” para reconocer a las empresas en Chile que ya aplican esas horas de jornada laboral semanal.

Las empresas pueden postular al sello en el sitio web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Posteriormente, se inicia un proceso de evaluación que considera requisitos como tener contratado -conforme a la normativa del Código del Trabajo- “a lo menos el 80% de los trabajadores con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración de derechos fundamentales y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de los trabajadores”.

La evaluación de las postulaciones demora entre 10 y 15 días, la efectúa la Subsecretaría del Trabajo en base a información que recopila de la empresa postulante, con un informe de la Dirección del Trabajo sobre el cumplimiento de los requisitos.