Los abogados del actor chileno Pedro Pascal se encuentra en medio de un litigio legal con un emprendedor que registró la marca de pisco "Pedro Piscal". A pesar de que el emprendedor, David Herrera, argumenta que el nombre fue elegido de forma humorística y que no busca engañar a nadie ni sacar provecho de la popularidad del actor, los abogados de Pascal lograron que se anulara el registro de la marca. Herrera perdió los dominios web asociados y ahora se encuentra enfrentando una demanda de nulidad ante el INAPI. A pesar de los contratiempos, asegura que continuará adelante con su proyecto, contando con el respaldo del estudio jurídico Ármate Abogados.

El actor chileno, Pedro Pascal, está viviendo lo que es sin duda el mejor momento de su carrera hasta ahora. Desde su meteórico ascenso en Game of Thrones, Pascal ha cosechado un sin número de éxitos y fanáticos en el mundo, sin embargo, no todo es risas.

Y es que los abogados del actor están en un litigio legal con la marca de un destilado chileno, llamado Pisco Pedro Piscal.

David Herrera, creador de la marca, relató que a fines de 2022 en una fiesta de cierre de año, se estaba tomando una tradicional y humilde “piscola” junto a amigos y familiares, cuando se le ocurrió crear una nueva marca de pisco. Incluso hasta pensó en el nombre “Pedro Piscal”.

Las personas que estaba junto a él, cuenta David, pensaron en que sonaba bien y que tenía “onda”. Llamativo, dijeron.

En junio de 2023 registró la marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI). Se publicó en el Diario Oficial y pasaron los 30 días legales para que una persona o empresa que se sintiera afectada presentara una demanda de oposición, pero esto no pasó.

Ya en agosto del mismo año, David fue declarado dueño de Pisco Pedro Piscal en las clases 33 (para aguardiente de uva) y en la 35, que corresponde a administración de negocios, por un tiempo de 10 años.

El emprendimiento comenzó a caminar. Para el desarrollo de la producción y aumentar la calidad del pisco, concretó una alianza con la Pisquera Alba, del Valle del Elqui.

Pedro Piscal v/s abogados de Pedro Pascal

Hasta ese momento, todo viento en popa, pero como todo emprendimiento, comenzaron a surgir los problemas.

En octubre de 2023, recibió un correo de los abogados que representan a Pedro Pascal, donde, según David, le solicitaban la cesión de los dominios digitales (páginas web) de Pisco Pedro Piscal, para evitar una posible demanda y proceso judicial.

Herrera respondió que no estaba interesado, ya que era un proyecto personal el que estaba pronto a estar listo. Le llegó otro correo, esta vez le ofrecían $2.000 dólares (casi dos millones de pesos chilenos) por la marca y el dominio “pedro-piscal.cl”, pero nuevamente lo rechazó.

En marzo de 2024, el bufete Silva, que corresponde a uno de los más grandes del país en lo que significa la representación de empresas, demandó al emprendedor ante el INAPI, exigiendo anular el registro de la marca por contravenir “el principio general de buena fe, y de las normas sobre competencia leal y ética mercantil al existir un claro interés de aprovechamiento comercial”.

Según David, el argumento de los abogados del actor era que la marca buscaba generar lucro aprovechándose de la fama del actor, lo que podía generar confusión en los consumidores.

Ahí, Herrera sufrió un duro golpe. Perdió y fue despojado de los sitios “pedropiscal.cl” y “pedro-piscal.cl”.

“Esto es abrumante”

“La verdad es que todo esto es abrumante”, dijo David Herrera, quien agregó que “cuando se me ocurrió el nombre, fue un tema gracioso por el cruce de palabras, pero jamás buscando engañar a alguien o que fuera un producto inspirado en el actor chileno”.

Herrera añade que, de hecho, la etiqueta no hace referencia alguna a Pedro Pascal o sus películas, ni tampoco ha hablado con algún medio de comunicación diciendo que se trata de un producto en honor al actor.

“Siento que todo va cuesta arriba, sobre todo después de perder los dominios web. Creo que lo que me pasó fue porque me hizo falta una asesoría legal adecuada”, reconoció David. Pero no todo está perdido, ya que enfatizó en que seguirá adelante para sacar a flote el producto.

Actualmente, trabaja con Ármate Abogados, el estudio jurídico especializado en propiedad intelectual y que ha defendido a otros emprendimientos chilenos que se han visto en conflicto con algunas marcas, como por ejemplo “Amasandería Superpan”, “Harry Plotter”, “Star Wash” y “Vegan Meat I Lovin It"”.

Hoy, las dos partes se encuentran recopilando antecedentes adicionales para enfrentar la demanda de nulidad ante el INAPI, por la marca Pisco Pedro Piscal. Según informaron, el actor busca registrar la marca “Pedro Pascal” en al menos cuatro categorías.