Señor director:

Me presento soy Agustina Silva, tengo 17 años y estoy en 4to medio. A lo largo de mi travesía de enseñanza media sentí la necesidad de “emprender”. Al igual que a varios de mis compañeros compartimos el sentir del emprendimiento. Y no se podría esperar menos, ya que Chile se encuentra en el sexto lugar entre los países con una alta tasa de emprendedores en el mundo. Esta idea surge a base de una necesidad, o por las ganas que se tiene de crecer y lograr grandes cosas.

Educación financiera para el futuro de los jóvenes de hoy

Pero algo que me preocupa es la manera en que la falta de educación financiera afecta a los jóvenes, he visto que al momento de tener dinero lo gastan sin pensar en las consecuencias. Para mí es importante la educación financiera desde una etapa temprana para que así podamos saber cómo emprender y manejar nuestro dinero, y… prevenir problemas económicos a futuro.

Me preocupa que si no se implementa la educación financiera, veremos que se desarrollará el conocido estrés financiero. Según EcoAula, las personas entre los 25 y 34 años son las más afectadas por el estrés financiero. Esto podría llevar a un desequilibrio emocional afectando la vida de cada persona tanto en el área social, familiar y personal. Por esto mismo es que encuentro tan importante manejar conceptos y herramientas para administrar las finanzas personales desde una etapa temprana, por que así prevenimos situaciones que afecten la vida de cada joven.

Desinformación y deudas

Un artículo publicado en BancoSantander decía que a pesar que la ley 21.092 promulgada en 2018, se modificó para incorporar contenidos de educación financiera en 1º medio. Desde la perspectiva de los profesores, a ellos se les hizo complicado implementar correctamente estos contenidos, principalmente porque el 46,4% no estaban preparados para entregar capacitación financiera. Lo que me hace pensar que los mismos profesores tienen vacíos en los conocimientos sobre finanzas. Por eso creo que sí se implementara la instrucción económica podríamos prevenir situaciones de desinformación.

Me preocupa saber que según el SERNAC el 80% de los jóvenes dio una respuesta equivocada sobre endeudamiento, y que 3 de 4 jóvenes no sabe lo que es una tasa de interés.

Esta desinformación tendrá consecuencias, como las deudas. No entiendo como aún no se implementa la educación financiera, si según la USS (diciembre 2023), Chile acumuló 4.064.643 de personas deudoras. No puedo entender cómo se pudo llegar a esto. Pero implementando educación económica para desarrollar habilidades financieras desde una edad temprana, veremos que se podrá prevenir la desinformación, y los jóvenes serán capaces de tomar decisiones.

Para finalizar, considero que no se le ha tomado el peso a la relevancia que tiene en nuestras vidas el saber cómo manejar nuestros ingresos, para así prevenir riesgos tales como estrés financiero, acumulación de deudas, vulnerabilidad a la desinformación. Aprender a cómo manejar nuestras entradas de dinero, aparte de reducir riesgos, nos permitiría ahorrar e invertir de manera inteligente para que en un futuro tengamos una vida más estable económicamente.

Aún no es tarde para aquellos que no manejan correctamente estos temas, se informen y se conviertan en dueños de su futuro.