Carolina Molina publicó un nuevo video de su estado en redes sociales, luego de denunciar que por meses ha sido “perseguida por un psicópata”.

En su video, también conocida como ‘La Rancherita’, aseguró que el caso fue expuesto ante la Fiscalía, y posteriormente indicó que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se contactó con ella, al igual que abogados e incluso guardaespaldas.

“Esto no es de hace un año nada más, esto viene desde hace tres años, este acoso, esta persecución y esta forma de buscar destruirme de muchas maneras”, reiteró la cantante en su cuenta de Instagram.

Carolina Molina y la ayuda que ha recibido

En el video Carolina, indicó agradecimiento por las muestras de apoyo de sus seguidores y también explicó las razones de no dar la identidad del responsable.

“Quiero sentirme mucho más protegida y voy a dar el nombre de esta persona en el momento en el que yo sienta el resguardo total de las entidades que ya se ofrecieron para apoyarme“, explicó.

“Obviamente tengo miedo a represalias de esta persona, porque yo sé que este tipo es matón, yo sé cómo él opera y cómo se codea con gente que trabaja en golpear a personas y encargos. Ustedes entienden”, comentó Molina.

En un nuevo video ‘La Rancherita’, indicó otros detalles, dónde explica que aún está en la espera de ayuda por parte de la justicia, pero que también ha debido recordar situaciones difíciles tras ser perseguida por un acosador.

Nuevos detalles

Entre la información que entrega, mencionó ciertas situaciones que debió vivir, y que incluso ocurrieron dentro del entorno musical al cual pertenece.

“Miro atrás y recuerdo tanta situaciones que pasé… Por qué no hable antes… No se vale que yo me haya quedado callada tanto rato”, indica en el nuevo video.

A continuación, “La Rancherita” explicó que intentó pedir ayuda a su entorno, pero no recibió una respuesta óptima.

“Vas a quedar mal tu, gente del entorno de esta persona, gente que trabaja en la música, gente que canta, gente que tiene grupo, gente que son productores, a los cuales yo puse al tanto esta situación y les pedí ayuda, todos ellos me dijeron déjalo así, vas a caer en que tu eres la tóxica, van a decir que estas buscando farándula… De alguna manera me intentaron de persuadir que no lo denunciara”, explicó Carolina en sus redes sociales.

Al finalizar su video, la cantante aseguró que pese a su situación, no quiere desviarse de su carrera musical, y que planea continuar con su trabajo.