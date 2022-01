Usuarios de bitcoin defienden el uso de lo criptomoneda en El Salvador Nos estamos acostumbrando

Karen Hernández, que vende artículos para teléfonos celulares en El Salvador, a diario espera con ansias a sus clientes, muchos de los cuales pagan en bitcoin, la criptomoneda que asegura le ha traído muchos beneficios y no quiere que la quiten, como reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ha sido una experiencia muy, muy bonita y (el uso de bitcoin) nos ha incrementado (las ventas), nos ha llevado a otro nivel de comercio”, aseguró Hernández, de 45 años.

De semblante alegre, Hernández es propietaria de una pequeña tienda de artículos para teléfonos celulares en el centro histórico de San Salvador, en donde calcomanías y rótulos hechos a mano anuncian: “aceptamos bitcoin” mediante el uso de la Chivo wallet.

La Chivo wallet es la cartera digital del gobierno creada para las transacciones en bitcoin que tiene curso legal desde el 7 de setiembre de 2021.

“Educación” para bitcoin en El Salvador

A diario miles de salvadoreños circulan a pie en las atestadas calles de la capital, en donde restaurantes, ferreterías, farmacias y hasta muchos negocios informales anuncian que aceptan pagos en la criptomoneda.

Ubicada en un antiguo edificio capitalino se encuentra Elizabeth Arévalo, de 25 años, que trabaja como dependiente de una tienda de artículos para computadoras y a diario le toca “enseñarle” a los clientes como usar la billetera Chivo para que puedan comprar en su negocio.

“Nosotros les damos a los clientes una pequeña orientación de cómo usar la (Chivo) wallet (…). Cuando ya ellos aprenden cómo se usa, nos compran. Aquí es una cuestión de ganar-ganar. Nosotros les enseñamos a usar la wallet y ellos compran”, explicó Arévalo.

En el centro de San Salvador funcionan dos cajeros Chivo custodiados por agentes policiales, y a media mañana son pocos los usuarios que acuden a efectuar alguna transacción o para consultar a alguno de los asesores de Chivo Wallet que permanecen en el lugar.

Pero muchos no están conformes, como Antonio Molina, quien asegura que no acepta pagos en bitcoin en su venta callejera de plátanos.

“Me da igual que quiten o no el bitcoin, para mí no es ningun beneficio eso, trabajo sólo con el dólar, bitcoin no acepto”, dijo Molina.

En El Salvador el bitcoin circula a la par del dólar estadounidense, la moneda oficial desde hace dos décadas.

El Salvador enfrenta “grandes riesgos” con el bitcoin

El martes, Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió a El Salvador a retirar el bitcoin como moneda de curso legal, señalando “grandes riesgos asociados” al uso de la criptomoneda, un golpe para el presidente Nayib Bukele, su entusiasta promotor.

“Las ventas han incrementado desde que aceptamos bitcoin, y por lo menos acá en el negocio no estamos de acuerdo en que se quite el uso de bitcoin, ya estamos acostumbrados a usarlo y es opción de pago”, sostuvo Arévalo.

Corriendo de un lado a otro en su negocio de venta de productos de tecnología y perfumes en el centro de la capital, Juan Carlos Pérez, de 40 años, dice que en lo personal usa bitcoin y que está “conforme” con la criptomoneda.

“Hay riesgos, sé que puede haber (…) vulnerabilidad en el cambio, (no hay) un mercado financiero que este controlando (al bitcoin). Pero es práctico”, comentó Pérez, mientras revisa en su teléfono la aplicación Chivo wallet.

“Fragilidad”

El gobierno discute con el FMI un acuerdo por 1.300 millones de dólares, para sanear sus arcas.

“Lo lógico sería que el gobierno de El Salvador comprenda la fragilidad de su situación y que todo al final de cuentas pasa por ese acuerdo con el FMI”, advirtió el economista Luis Membreño.

En el presente año, según Membreño, el gobierno espera obtener 400 millones de dólares del Banco Mundial, 400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Todos esos préstamos “están sujetos” al acuerdo por 1.300 millones de dólares que busca el gobierno con el FMI, advierte Membreño.

El martes, el directorio ejecutivo del FMI reconoció que los medios digitales de pago pueden contribuir a la bancarización de El Salvador, pero llamó al gobierno a controlarlos.

Bukele reacciona con un meme

La noche del martes, Bukele reaccionó con un “meme” de los Simpson a la recomendación del FMI que dice: “I see you IMF. That’s very nice” (Te veo, FMI. Eso es muy lindo).

Durante su gestión, se han adquirido 1.630 bitcoins con fondos públicos.

Membreño advirtió que Bukele “no va a dar marcha atrás con un proyecto personal de esa envergadura”.

Su ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se limitó a destacar en Twitter la parte del comunicado del FMI en que se hace hincapié en la importancia de impulsar la inclusión financiera.

“Parece que funciona para dar inclusión financiera, pero no deberías hacerlo. El futuro no espera por nadie, #Bitcoin”, escribió Zelaya.

El año pasado Bukele también anunció la emisión de “bonos bitcoin” por 1.000 millones de dólares.