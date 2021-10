En abril del 2020, y en el peak de la pandemia, el Ministerio de Salud (Minsal) estableció el uso obligatorio de las mascarillas como medida de control contra el covid-19.

A lo largo de los meses, organismos como la Organización Mundial de la Salud, han insistido en que su uso es fundamental para evitar contagios, pero con las cifras cada vez más bajas, una alta tasa de vacunación y mayores libertades que se confunde con una normalidad, las mascarillas han comenzado a desaparecer.

Según datos arrojados por Farmex, y en relación al año anterior, las ventas de las mascarillas se redujeron considerablemente, llegando a un 81% de disminución en septiembre, tanto de las mascarillas normales de tres pliegues como las KN95.

“Este fenómeno viene desde hace un tiempo a la baja. A pesar del constante llamado de las autoridades, cada vez son menos las personas que compran estos productos de protección como mascarillas y alcohol gel, tanto así que nos acercamos a cifras similares a pre-pandemia”, señala Alejandro Pérez, fundador de Farmex.

Precios

Pero no es todo.

Una de las principales excusas de comprar estos productos era su alto precio, que hace un año llegaban a más de $30.000 cada caja.

Hoy eso es completamente diferente: 50 mascarillas de 3 pliegues tiene un valor aproximado de $4.000, mientras que las más efectivas según los expertos, como la KN95, alcanza la cifra de $17.000, por lo que la disminución de su uso no tendría explicación en el valor.

Seguir cuidándose

Según Christian Palavecino, Investigador y académico UCEN, el alto índice de vacunados no es motivo para disminuir el uso de mascarillas.

“La mayoría de las personas está inoculada con Sinovac y ésta no previene la infección, entonces pueden ser portadores asintomáticos del virus, por lo que de no usar la mascarilla pone en riesgo a los que aún no han podido vacunarse o no han querido, además, que las vacunas tienen cierta efectividad que en algunos casos puede ser menor a la esperada”, sostuvo.

En la misma línea, una de las preguntas más frecuentes es hasta cuándo se estima su uso.

“Hay algunos países que al ver cifras más alentadoras han flexibilizado el uso de mascarillas y han aumentado sus casos. Sin duda, al menos por el resto del 2021, es recomendable seguir usándola como protección, idealmente promover el uso de mascarillas de tres pliegues o quirúrgicas, antes que las más artesanales, porque son más eficientes”, señala el infectólogo de la Universidad de Chile, Juan Pablo Torre.

Con todo, los expertos reiteraron que si bien es cierto que hemos notado cambios y mejoras en los últimos meses, “la pandemia aún no ha sido controlada”.

El llamado de las autoridades es a no descuidar las medidas de autocuidado, sólo de esa forma aumentamos las probabilidades de un pronto retorno a la normalidad.